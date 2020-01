Na Klatovsku se lidé mohou v roce 2020 opět těšit na pestrou škálu koncertů.

Podzimní tour Alkeholu a Walda Gangu. | Foto: Luděk Blovský

V kulturním domě vystoupí například Walda gang a Alkehol (4. 4.) a o několik dní později Škwor (18. 4.). Do Klatov opět zavítá i zpěvačka Helena Vondráčková (29. 5.). V music klubu U Košile se můžete těšit na Ortel (1. 2.), Brutus (15. 2) nebo Kečup (14. 3.). Do divadla zavítá 16. ledna Petra Janů se skupinou Amsterdam. Do Sokolovny v Sušici 20. března zavítají se svým Vinyl tour Tři sestry o týden později pak David Koller. V Horažďovicích zazpívá například Věra Martinová (18. 3.).