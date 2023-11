Příznivci hudby se mají v příštím roce na Klatovsku na co těšit. Už nyní pořadatelé prozrazují první jména.

Richard Krajčo. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Městské kulturní středisko v Klatovech odstartuje rok ve velkém, hned v lednu budou kulturním domem znít hity Karla Gotta, které tam zazpívá Kristián Šebek. Půjde o velkolepý vzpomínkový koncert v podání mladého interpreta za doprovodu třináctičlenného živého orchestru s pokorou mapující celou hudební kariéru největšího českého zpěváka, jeho životní cestu. Na tento zážitek se můžete těšit 24. ledna.

Hned 2. února si přijde na své spíše mladší generace, za kterou do Klatov zamíří Calin. „Aktuálně patří k nejoblíbenějším interpretům z české hudební scény, který si svými songy získává široké publikum. Calin, je český zpěvák RnB a rapper s moldavskými kořeny, který se do ČR odstěhoval v roce 1999. Prorazil sérií singlů, které v roce 2020 následovalo debutové album Svědomí. V roce 2022 vydal velmi úspěšné album Popstar, které bylo deset týdnů na první příčce českého žebříčku prodejnosti alb. V listopadu 2022 získal v anketě Český slavík cenu za Nový objev roku," představila Calina, který do Klatov zavítá poprvé, za MKS Klatovy Barbora Bergmanová.

O týden později, 10. února, se klatovskému publiku představí zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Zpěvačka, skladatelka, držitelka prestižní Ceny Anděl Kateřina Marie Tichá na sebe výrazně upozornila svým debutovým albem Sami (2020). Klatovskému publiku se představila již na Nový rok na náměstí. Jezdila také tour s kapelou Jelen, nyní vystupuje s kapelou Davida Stypky Bandjeez.

Mnoho fanynek jistě potěší, že se v kulturním domě v Klatovech 5. března uskuteční koncert populární kapely Kryštof v čele s Richardem Krajčem.

Také sušický Ostrov Santos odhalil první interprety, kteří vystoupí během léta. Na hity světové skupiny Queen v podání kapely Queenie se mohou lidé těšit 5. července.

Jistě nostalgický a vzpomínkový večer na mládí si užijí mnohé fanynky 17. srpna, kdy na ostrov zamíří Lunetic se svou live show.

A na řádnou nálož hudby se mohou těšit i návštěvníci, kteří se už nyní chystají 26. a 27. července na známý festival Hrady CZ do Švihova. Ten příští rok exkluzivně vystoupí Daniel Landa, ale také kapela Lucie a účast přislíbila i skupina Chinaski.

U koncertů i festivalu byl již zahájen předprodej vstupenek, můžete tak udělat i radost pod vánočním stromečkem.