V obřadní síni klatovské radnice ve středu konalo tradiční vítání nových občánků. Na slavnostní akt bylo pozváno 18 nejmenších Klatovanů, dostavilo se jich 13, z čehož bylo osm děvčat.

Vítání občánků v Klatovech. | Foto: Marek Janíček

O kulturní zpestření se postaraly děti z mateřské školy Karafiát v Klatovech. Po proslovu předali vyzvaní rodiče dítě do rukou studentek ze zdravotnické školy, které děvče či chlapce položily do kolíbky, a tatínek s maminkou se šli podepsat do knihy. Následně převzali dárek a pamětní list.