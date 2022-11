Nejnavštěvovanější památkou ve správě NPÚ se stejně jako loni stal hrad Rabí, na šumavskou zříceninu přišlo přes 54 tisíc lidí. Pomyslnou druhou příčku obsadil hrad Velhartice, který letos vidělo přes 44 tisíc osob. „Řekl bych, že sezona byla poměrně příjemná, i když máme méně návštěvníků, než jsme měli v covidových letech. To je celkem logické, jelikož už mohou lidé více cestovat do zahraničí,“ řekl kastelán Velhartic Matěj Mejstřík. Třetí nejpopulárnější státní památkou v kraji se stal Švihov s 36 549 návštěvníky. Zámek v Červeném Poříčí si letos přišlo prohlédnout 3 319 lidí, což je třikrát více lidí než loni.

Za uříznutí varlete dostal kněz podmínku a musí se léčit

S uplynulou sezonou jsou spokojeni také v kladrubském klášteře. „Už čtvrtým rokem nabízíme jen prohlídky interiéru klášterního kostela, a přesto se podařilo návštěvnost oproti loňskému roku zvýšit a téměř se přiblížit roku 2019. Z kulturních akcí se uskutečnily i ty, které se během covidu konat nemohly a podařilo se znovuotevřít i expozici Archivu vůní,“ popsal kastelán kláštera Milan Zoubek.

Méně seniorů

Nejvyšší počet turistů za poslední tři roky zaznamenali na manětínském zámku, kam dorazilo přes 13 tisíc turistů. „S potěšením pozorujeme návrat zájmu o památky. Subjektivně však vnímáme pokles návštěvnosti u seniorské populace, což může být způsobeno přetrvávajícím strachem z covidové nákazy, nebo zvýšením nákladů na energie, dopravu a služby“, informovala Renata Steidlová ze správy zámku.

I přes zvýšené náklady na energie, stavební materiál a služby mohla letos podle mluvčí NPÚ Markéty Slabové pokračovat obnova a restaurování bez výraznějšího omezení. „Na zámku Nebílovy po celý rok probíhá rekonstrukce barokního parteru zámecké zahrady za 25 milionů korun, kdy se dokončuje obnova ohradních zdí a fontány,“ popsala Slabová s tím, že opravená barokní zahrada bude zpřístupněna v příští rok.

Na tratích bude bezpečněji. Lokomotivy mají nový systém

V kladrubském klášteře dokončují projekt Život v řádu. V srpnu byla hotová stavební fáze obnovy, v listopadu začínají práce na instalaci prohlídkových okruhů a provozních a výstavních prostor. „Celkem bylo restaurováno více než 175 uměleckých předmětů, převážně z depozitáře kláštera Kladruby,“ doplnila mluvčí.

Otevřeno v listopadu i prosinci

Na zámku v Horšovském Týně provedli stavebně historické průzkumy Vdovského domu a Loretánské kaple. „A tím pádem máme dva krásné projekty pro stavební povolení. Také máme už zcela připraven projekt na dokončení rekonstrukce hradní kaple“, sdělil kastelán Jan Rosendorfský.

Přestože většina památek uzavřela své brány veřejnosti, na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci bude otevřeno i v listopadu a prosinci, a to od úterý do pátku mezi 10. až 15. hodinou. Na zámku v Horšovském Týně se bude od 4. do 10. listopadu konat Mezinárodní filmový festival Juniorfest. Po něm se správa zámku pustí do přípravy adventního programu a jubilejního 30. ročníku vánočních prohlídek.