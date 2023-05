„Návštěvníci, když sem letos přijdou, uvidí jižní palác celý obestavěný lešením. Pokračuje tak rekonstrukce v rámci akce Šumavská klenotnice. Vloni jsme opravovali celou východní stranu, kterou lidé většinou ani nevidí, takže možná práce ani nezaznamenali. Tentokrát je to více viditelné, ale mělo by to být do konce léta dokončené,“ uvedl kastelán Matěj Mejstřík.

Na plné obrátky se rozběhla rekonstrukce vnitřní části zámku, kde se chystá nová prohlídková trasa o tajném převozu a uložení korunovačních klenotů na Velharticích. „Už se nám začíná vše rýsovat. Nyní se dělají největší stavební práce, tahají se kabely a podobně. Chceme využít možností, které nám v dnešní době technika dává, zároveň minimálně zasáhnout do původních konstrukcí a do toho, co se nám ve sklepeních zachovalo. Návštěvníkům prostory představíme tak, jak se nám dochovaly, aby to pro ně bylo zajímavější. Využijeme i toho, že si můžeme na stěnu něco promítnout a uvést je do nějakého příběhu a atmosféry. Máme z toho radost, jde to dobrým směrem a myslím, že se mají návštěvníci na co těšit,“ řekl Mejstřík.

Nová prohlídková trasa Šumavská klenotnice bude vyprávět příběh uložení korunovačních klenotů na Velharticích v15. století. „Tehdejší držitel hradu, Menhart z Hradce, za dramatických okolností, v době rozhárané situace v zemi, nechal převézt korunovační klenoty na svůj hrad Velhartice a zde byly více než dva a půl roku ukrývány,“ uvedl za přípravný tým Zdeněk Svoboda.

V rámci nového prohlídkového okruhu se bude procházet čtyřmi místnostmi, začínat se bude v promítacím sále, ostatní byly využívané jako sklady. „Jeden z těchto prostorů dle našeho názoru i podle analogií a dalších okolností mohl být místem, kde skutečně byly klenoty uloženy. Proto je vybrána tato část hradu a místnosti na sebe i navazují. Hned na začátku prohlídky budeme chtít návštěvníky vtáhnout do pátrání po stopách zmiňovaného příběhu. Vidíme v tom jeden z největších smyslů prohlídky. Představíme lidem metody, kterými archivář, historik bádá z dávných příběhů, a jak může dílčí informace sestavit až do příběhu,“ popsal Svoboda.

Speciálním způsobem budou představeny i samotné korunovační klenoty, ale to už zjistí návštěvníci sami. A kdy? „Měli bychom mít hotovo do konce roku, i vzhledem k dotaci, kterou na to máme. Počítáme s tím, že okruh otevřeme během návštěvnické sezony roku 2024, přesný termín ještě upřesníme,“ uzavřel Mejstřík.