Hrad Opálka ani v podzimním čase neutichá, právě naopak. V neděli tam bylo velmi živo. Konalo se tam Dýňobraní a rozhodně nešlo jen o dýně.

Dýňování na hradě Opálka. | Video: Daniela Loudová

I když nepanovalo příliš příznivé počasí, stovky návštěvníků neodradilo od toho, aby se vydaly na hrad a užily i zajímavý program. Bylo možné si vydlabat svoji dýni, užít si vystoupení taneční skupiny ZUŠ Klatovy, tvořit v dílně, ale také si projít strašidelnou stezkou ve sklepení. První část byla přichystaná pro menší děti a trochu bojácnější, ale druhá už byla pro odvážlivce, tam nechyběl ani klaun z hororu. Některým se tak poté klepaly i ruce strachy, a to nebyli výjimkou ani dospělí. Přesto si to lidé užívali. „Je to tady moc hezké, taková příjemná podzimní akce. Líbí se mi, že to tady není jen o tom to proběhnout a jít, ale je tady toho více a užili jsme si to. Strašidelná stezka tedy neměla chybu, chvílemi jsem se bála, kde na mě co skočí, bylo to skvěle udělané,“ pochvalovala Zuzana Váchalová.

Na Opálce nechyběl ani řemeslný jarmark s různým sortimentem.

