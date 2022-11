"Přípravný tým, který makal v zimě, v dešti, čtyři dny před natáčením nám zůstane v srdcích. Dlouho jsem nepotkala partu tak skvělých lidí. Samotné natáčení jsme si už tolik neužili," uvedla majitelka hradu Marcela Radlingerová, která si posteskla i nad komentáři některých lidí: "Už mi začínají chodit zprávy od úplně cizích lidí ve smyslu, jak jsem se mohla k tomuhle propůjčit, vždyť to byli vrazi a já to podporujete." A pro tyto lidi má jasný vzkaz: "Ano, mohla a ráda. Za prvé v téhle době zrovna tahle památka trpěla nejvíc kvůli tomuto režimu, za druhé je to film z těžkého období poválečných let, který si zaslouží odvyprávět a třeba i více pochopit, co je k tomu vedlo a za třetí udělám cokoliv, abych sehnala každou korunu na opravu tohoto polorozbořeného skvostu."