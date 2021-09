Speciálním způsobem budou představeny i samotné korunovační klenoty, ale to už zjistí návštěvníci sami. První by se na tuto prohlídku mohli podívat v roce 2023, nejpozději 2024. „Půjde o jedinečnou unikátní prohlídku 21. století, na kterou se moc těšíme. Bude pro zhruba skupinku dvanácti návštěvníků, jelikož půjde o odlišnou prohlídku od klasických prohlídkových okruhů,“ řekl kastelán hradu Matěj Mejstřík.

Během nového prohlídkového okruhu se bude procházet čtyřmi místnostmi, začínat se bude v promítacím sále, ostatní jsou nyní využívané jako sklady. „Jeden z těchto prostorů dle našeho názoru i podle analogií a dalších okolností mohl být místem, kde skutečně byly klenoty uloženy. Proto je vybrána tato část hradu a místnosti na sebe i navazují. Expozice bude zajímavá, netradiční. Hned na začátku prohlídky budeme chtít návštěvníky vtáhnout do pátrání po stopách zmiňovaného příběhu. Vidíme v tom jeden z největších smyslů prohlídky. Představíme lidem metody, kterými archivář, historik bádá z dávných příběhů a jak může dílčí informace sestavit až do příběhu,“ sdělil Svoboda.

