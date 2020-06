Fanoušci adrenalinových sportů se mohou těšit na novinku. V Hnačově v kempu se právě buduje wakepark, kde se budou moci prohánět na lyžích a „prknech“. Užijí si začátečníci i zkušení jezdci.

Manželé Lenka a Martin Pátkovi, kteří chystají novinku pro milovníky adrenalinu v Hnačově. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Stavíme dvousloupové vleky pro dvě dráhy. Jde o zařízení, které je stejné jako například Na Džbánu v Praze. Jedna dráha bude kratší, 180 m, s menší výškou lan pro začátečníky, pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet nebo učit tzv. air triky, skoky do výšky. Druhá lana na dráze dlouhé 200 m jsou už do výšky 9,5 metru, zde budou už i překážky pro zkušenější jezdce,“ představil novinku Martin Pátek, který wakepark buduje se svou manželkou Lenkou.