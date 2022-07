Letošní novinkou je například večer věnovaný pouze metalu, který má v Plzni hluboké kořeny a velké množství fanoušků. V sobotu 20. srpna mohou příznivci tohoto žánru dorazit k Brance, kde je čekají koncerty kapel Khargados, Second Breath a Nasty Ratz.

Festival DEPOvLETU mění podobu, dá šanci i začínajícím hudebníkům

Po loňském úspěšném rozšíření festivalových žánrů o vážnou hudbu se návštěvníci opět mohou těšit na další speciální open air projekt. Koncert filmových melodií pod názvem Hollywood proběhne na Náměstí Republiky v neděli 21. srpna od 20 hodin. Pod vedením šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho zahraje Plzeňská filharmonie nejznámější hity z filmů Harry Potter, Star Wars, Titanic, Jesus Christ Superstar, James Bond nebo Frozen.

Oba festivalové pátky ovládne hlavní scénu na náměstí bigbeat. Zahájí ho 19. srpna legendární plzeňská Odyssea, která letos slaví 50 let svého účinkování, přesně o týden později pak na stejném místě a ve stejný čas vystoupí Extra Band Revival.

Hlavní program Divadelního léta začne v sobotu premiérou legendární komedie

Bluegrassovým dnem se stane sobota 27. srpna, na scéně v Proluce mohou návštěvníci s kapelami tohoto žánru strávit celé odpoledne a večer. Stejné místo o pár dní dříve (úterý 23. srpna) bude patřit jazzu (Ivan Audes Quartet, Sedm Větrů, Jezza Vee).

Mirka Novak po svém loňském velmi úspěšném koncertě odjela vystupovat do USA, na Festival na ulici se ale vrátila hned s dvěma projekty. S The Dozen Street ji mohou návštěvníci vidět a slyšet v pondělí 22. srpna, s Edwardem Milesem z USA si zahraje 25. srpna U Branky. Z Ostravy dorazí na festival Buty (20. srpna od 20.30 hod. na náměstí Republiky), z Prahy 25. srpna Jiří Schmitzer a z Norimberka pak v pátek 26. srpna skvělá německá kapela The GoHo Hobos.

Návštěvníci opět spatří pohromadě rockovou legendu Nastřižené vlasy, která spolu s kapelou Semtex bude celý festival v sobotu 27. srpna na náměstí zakončovat.

Součástí doprovodného programu budou opět Tanec na ulici, různá divadelní představení, kuličková dráha, výstavy a bohatý výběr aktivit pro rodiny s dětmi.