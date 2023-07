Areál nad nádražím ve Švihově se poslední červencový týden opět stane dějištěm největšího hudebního festivalu na Klatovsku Hrady CZ. A co návštěvníky potěší je, že se opět mohou těšit na dvě pódia a samozřejmě nadupaný program.

Program všech zastávek, dle slov organizátorů nejsilnější v historii festivalu, je letos zcela identický. Všichni fanoušci po celé republice tak budou moci na každém z hradů zhlédnout koncerty kapel a hudebníků napříč hudebními žánry, jako jsou Anna K., Dymytry, Michal Hrůza, ale také oblíbení Gaia Mesiah, rapper Majk Spirit, Skyline, Cocotte Minute či rockové Kurtizány z 25. Avenue. Hrady CZ dávají prostor také mladým talentům, jako je Sofian Medjmedj či Pam Rabbit. „Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou hudební scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších hudebníků. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky. S Hrady CZ prožijete prázdninové víkendy naplno,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček.

Koncerty se již tradičně odehrávají na loukách v těsné blízkosti hradních památek. Ve Švihově tak opět nad nádražím. Součástí doprovodného programu proto budou i letos legendární hradní karnevaly s vyhlášením nejlepších masek, které se uskuteční v rámci programu vždy v pátek od 19.30 hodin – každý, kdo přijde v masce, dostane dárek a nejlepší masky budou oceněny přímo na festivalovém pódiu. Kreativní návštěvníci se budou moci zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny. Relaxovat sportem bude možné na basketovém hřišti v areálech festivalu. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu.

Chybět nebudou placené VIP kempy, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Vstupenka na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1000 korun, na sobotu 1100 korun, permanentku na oba dny pak za 1750 korun. Na místě bude vstupné stát 1100 korun na pátek, 1200 korun na sobotu a permanentka 1900 korun.

Program festivalu

Švihov 28. - 29. 7.

Pátek

15:30 vstup do areálu

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

18:15 - 19:15 Majk Spirit

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

21:30 - 23:00 Kryštof

23:15 - 00:30 Anna K.

Sobota

10:30 vstup do areálu

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

14:30 - 15:30 No Name

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

17:00 - 18:00 Skyline

18:15 - 19:15 Dymytry

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

20:45 - 21:45 Mirai

22:00 – 23:20 Kabát