Všichni se sešli při vzpomínkovém aktu u pamětní desky, která je na rodném domě entomologa. O hudební doprovod se tam postaral Tomáš Pohanka. Poté následovalo položení věnců na hřbitově u hrobu Jana Roubala. Na zámku se pak konala přednáška o životě a díle entomologa. Akce se zúčastnili zástupci vedení Městyse Chudenice, zástupci rodiny – vnuk, pravnuci a ostatní příbuzní, a členové České entomologické společnosti.

Na svého dědečka při slavnosti zavzpomínal i jeho vnuk Petr Velkoborský. „Byl výjimečný, naprosto originální člověk, navíc ohromně laskavý. Byl velký znalec, viděl jsem ho jako osvícenou osobnost. Přírodu jsme měli rádi celá rodina, dokonce jsme museli sbírat brouky, když jsme jeli někam na dovolenou,“ uvedl vnuk a připomněl, že má Jan Roubal bustu také v Radvani u Banské Bystrice.

„Přišel s první vlnou českých intelektuálů po osmnáctém roce na Slovensko. Tam vedl reformované dívčí gymnázium. I tam zanechal svoji stopu. V Radvani je muzeum a tam na něj je také vzpomínka v podobě busty,“ dodal.

Na Starém czerninském zámku odstartovala v daný den také výstava Po stopách brouka Pytlíka. Můžete se na ní dozvědět spoustu zajímavostí ze světa hmyzu nebo rozluštit, co je která postavička z knížek Ondřeje Sekory ve skutečnosti zač. Autorem textů a fotografií je entomolog Zbyněk Kejval z Muzea Chodska. „Naše muzeum nabízí dětem i celým rodinám neobvyklou výstavu. Očima entomologa pohlíží na oblíbené hmyzí postavičky spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory. Návštěvník tak zjistí, že Ferda Mravenec byl nejspíš mravenčí dělnicí a Brouk Pytlík mohl být červotoč,“ řekl kastelán zámku Chudenice Ludvík Pouza.

Spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora toho ve svých knihách pro děti udělal pro popularizaci říše hmyzu hodně. Kdo by neznal pracovitého Ferdu Mravence, chvástala Brouka Pytlíka, namyšlenou slečnu Berušku a další postavičky z populárních knih. Sekora je začal psát ve třicátých letech. Na dvou desítkách velkoplošných plakátů jsou ilustrace jednotlivých literárních postav s krátkým textem z knihy. Nechybí fotografie daného hmyzu z reálného světa. Výstava je na zámku k vidění do 20. září od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.