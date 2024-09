Pátý ročník Chariťáku opět spojil v Klatovech mnoho lidí, aby společně pomohli třem rodinám se zdravotně postiženými dětmi, které to nemají jednoduché. Nechyběl ale ani dostatek zábavy až do večerních hodin.

„Chariťák by v roce 2024 rád pomohl třem rodinám se zdravotně postiženými dětmi. Pevně doufáme, že to stejně jako v předchozích letech zvládneme,“ uvedl za pořadatele Jiří Zavřel.

Vše jako tradičně začínalo běhy, které byly pro rodiče s kočárky o délce 300 m, děti od 3 do 7 let také 300 m, děti od 8 do 12 let pak 800 m a na ty, kteří si troufnou na trať Václava Anděla pak čekala trať 4000 m. Tu vyhrál Václav Lorenc, který nezapomněl před cílem poslat pozdrav do nebe právě Václavu Andělovi. Největší počet běžců měla skupina berušek. Pak už se rozjela zábava naplno s kapelami Kamuflon, Revival Gang a Fiasko.

Ti, co nepřišli, a chtěli by ještě pomoci, mohou do neděle přispívat na založené sbírky pro jednotlivé děti. Tam je nyní vybráno zhruba 128 000 Kč. Kasičky z akce budou rozpečetěny v týdnu na městském úřadě, poté budou výsledky oznámeny.

Chariťák pomáhá Martínkovi (4) ze Sušicka se vzácným Pitt-Hopkins syndromem, těžkou mentální retardací, hypotonií, hypoplazií až atrofií obou frontálních laloků. To vše způsobuje, že nemluví a pohybovat se může jen pomocí plazení. Díky pravidelným terapiím a rehabilitačním pobytům však dělá pokroky. Veškeré zdravotní terapie (fyzioterapie, hipoterapie, rehabilitace) a léčebné pobyty, které Martínek absolvuje, jsou značně finančně nákladné, avšak zároveň velmi důležité k jeho rozpohybování. Sbírka má rodině v tomto směru pomoci. V případě, že by se podařila vybrat větší finanční částka, byla by užita na nákup speciálního zdravotního kočárku.

Odkaz na sbírku: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/terapie-pro-martinka-s-tezkou-mentalni-retardaci?fbclid=IwY2xjawFA921leHRuA2FlbQIxMAABHU6J3yOFCnfSSxh92sepov7her4t34MSj1mIRV73g_FWaT3dgZAExMnmyQ_aem_NZGEq0INMFMg3pnciO084Q

Pomoc poputuje také Jakubovi (6) z Janovic nad Úhlavou, který trpí poruchou autistického spektra s těžkou mentální retardací. Kvůli ní má snížený intelekt a trpí poruchou řeči - nemluví, negestikuluje. Aktuálně by rodina ze všeho nejvíce potřebovala speciální vozík za kolo, který se dá použít i jako klasický kočárek pro větší děti a iPad pro speciální vzdělávací aplikace, které cílí na mentální rozvoj dětí s obdobnými problémy. V případě, že by se podařilo vybrat více financí, byly by užity k úhradě speciálního léčebného pobytu pro děti se zdravotním postižením, případně k nákupu léků, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, fyzioterapií a rehabilitací.

Odkaz na sbírku: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pro-kubicka-s-autismem-potrebuje-specialni-kocarek-a-rozvojove-pomucky?fbclid=IwY2xjawFA91RleHRuA2FlbQIxMAABHb_i1E6TSzDcAwpJOLt8EH7zn6C7php6ZR2hzJTPeK-sTdQGoY-T0ElEnw_aem_u8yGY_uIi1O0T3zdI8SqDg

Třetím je Šimon (2) z Vránova u Staňkova, který se narodil se vzácným genetickým onemocněním a vrozenou srdeční vadou. Před rokem absolvoval Šimonek operaci srdíčka z důvodu vrozené srdeční vady (otevřená Bottalova dučej). Letos ho čeká další operace, a to očí. Jeho onemocnění je natolik vážné, že z provedených vyšetření zatím nebyla stanovena přesná diagnóza. Z důvodu genetického onemocnění je pro udržení Šimonkovi fyzické kondice nutné pravidelně absolvovat různé fyzioterapie, rehabilitace a lázeňské pobyty, které vždy nejsou plně hrazeny pojišťovnou.

Odkaz na sbírku: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/podporme-simunka-se-vzacnym-genetickym-onemocnenim-potrebuje-terapie?fbclid=IwY2xjawFA94JleHRuA2FlbQIxMAABHVJa50cZzEzDoJiviX3TWvgZtxM6T0X10L5vhmaLlCXdJK9ZuBZnzes-Tw_aem_QUZv_HNo2VtMMBBIf9wcyg