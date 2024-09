„Chariťák by v roce 2024 rád pomohl třem rodinám se zdravotně postiženými dětmi. Pevně doufáme, že to společně s vámi, stejně jako v předchozích letech, zvládneme. Přispívat můžete na jednotlivé sbírky už nyní. Chariťák pak vyvrcholí 7. září v Klatovech na Kolonádě,“ uvedl za pořadatele Jiří Zavřel.

A komu se letos bude pomáhat? Martínkovi (4) ze Sušicka se vzácným Pitt-Hopkins syndromem, těžkou mentální retardací, hypotonií, hypoplazií až atrofií obou frontálních laloků. To vše způsobuje, že nemluví a pohybovat se může jen pomocí plazení. Díky pravidelným terapiím a rehabilitačním pobytům však dělá pokroky. Veškeré zdravotní terapie (fyzioterapie, hipoterapie, rehabilitace) a léčebné pobyty, které Martínek absolvuje, jsou značně finančně nákladné, avšak zároveň velmi důležité k jeho rozpohybování. Touto sbírkou bychom chtěli rodině v tomto směru pomoci. V případě, že by se podařila vybrat větší finanční částka, byla by užita na nákup speciálního zdravotního kočárku. Sbírku najdete ZDE.

Pomoc poputuje také Jakubovi (6) z Janovic nad Úhlavou, který trpí poruchou autistického spektra s těžkou mentální retardací. Kvůli ní má snížený intelekt a trpí poruchou řeči - nemluví, negestikuluje. Aktuálně by rodina ze všeho nejvíce potřebovala speciální vozík za kolo, který se dá použít i jako klasický kočárek pro větší děti a iPad pro speciální vzdělávací aplikace, které cílí na mentální rozvoj dětí s obdobnými problémy. V případě, že by se podařilo vybrat více financí, byly by užity k úhradě speciálního léčebného pobytu pro děti se zdravotním postižením, případně k nákupu léků, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, fyzioterapií a rehabilitací. Sbírku najdete ZDE.

Třetím je Šimon (2) z Vránova u Staňkova, který se narodil se vzácným genetickým onemocněním a vrozenou srdeční vadou. Před rokem absolvoval Šimonek operaci srdíčka z důvodu vrozené srdeční vady (otevřená Bottalova dučej). Letos ho čeká další operace, a to očí. Jeho onemocnění je natolik vážné, že z provedených vyšetření zatím nebyla stanovena přesná diagnóza. Z důvodu genetického onemocnění je pro udržení Šimonkovi fyzické kondice nutné pravidelně absolvovat různé fyzioterapie, rehabilitace a lázeňské pobyty, které vždy nejsou plně hrazeny pojišťovnou. Sbírku najdete ZDE.

Chariťák bude jako každý rok pestrý. Začíná se sportovně a následně se přejde na zábavu. „Můžete se těšit na tradiční běžeckou část, která bude pro rodiče s kočárky o délce 300 m, děti od 3 do 7 let také 300 m, děti od 8 do 12 let pak 800 m a na ty, kteří si troufnou na trať Václava Anděla pak čeká trať 4000 m. Následovat bude hudební část, na které se představí kapela Kamuflon, Revival Gang a Fiasko,“ pozval Zavřel a dodal: „Startovné běhu Václava Anděla je doporučené ve výši 150 Kč/osobu, vstupné na hudební část je dobrovolné. Veškerá částka jde rovnou do zapečetěných kasiček od MěÚ Klatovy a následně budou finance přeposlány na jednotlivé sbírky podle jejich aktuálních potřeb.“