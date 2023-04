Takto přemýšleli i někteří další. A vysvětlení je jednoduché. Sochy jsou totiž součástí dalšího ročníku projektu projektu Sochy v ulicích města Klatov, který pořádá Galerie Klatovy/Klenová ve spolupráci s městem. Během dubna tak budou po městě opět rozmístěna různá umělecká díla. „Navážeme na loňský nultý ročník, kdy se letos se svými díly představí absolventi ateliéru veškerého sochařství profesora Kurta Gebauera. Jde o festival současného umění, jež se stává součástí nám dobře známých míst. Například hlavní vchod do kulturního domu ozdobí „Blesk“ Diany Winklerové, což je pět metrů vysoká hliníková socha vytvořená za účelem zachycení blesku v krajině, který trvá jen okamžik. Na Rybníčkách bude mít svou instalaci Jan Zdvořák, u základní umělecké školy osadí sochu autoři Adam Stanko a Helena Sequensová. Ve Vrchlického sadech bude stát socha Vandala od Matouše Lipuse, která bude tak trochu reagovat na poškození několika soch v předchozím ročníku,“ uvedl místostarosta Martin Kříž, kterým tím poukázal na vandalství, které se odehrávalo minulý rok, kdy někdo během jediného měsíce zaútočil několikrát na bronzovou sochu mladíka ve spodním prádle, který sledoval mobil. „Doufám, že podobného poškozování se letos nedočkáme. Vždyť mnohá díla se setkala s velmi příznivým ohlasem, vzpomenu „Hyeny“ Ireny Armutidisové v Divadelní ulici u náměstí,“ poznamenal Kříž.

Kurátoři projektu, Zuzana Kantová a Petr Krátký, se letos rozhodli využít i soukromé objekty, a to právě již zmiňované budovy Komerční banky na náměstí. „Původně to byl objekt městské spořitelny postavený ve třicátých letech 20. století, kdysi tam stály čtyři alegorické sochy, které představovaly průmysl, zemědělství, obchod a spořivost. Povětrnostními vlivy byly časem poškozené a kvůli zhoršujícímu se technickému stavu a nebezpečnosti byly někdy v polovině šedesátých let 20. století odstraněny. Letos se na jejich místech objeví sochy od Aleše Nováka. Půjde o polystyrenové kašírované sochy v životní velikosti z cyklu „O nestálosti srdce a o Bohu jako posledním cíli“. Navrátí se nám tak trochu silueta budovy, která už dávno zmizela,“ sdělil místostarosta.

Na místě zbořené budovy školní jídelny v Komenského ulici (soukromý pozemek) bude po dohodě s vlastníkem osazeno dílo s pracovním názvem "Mimikry" autora, který si říká Epos 257. Svou sochu bude mít v Klatovech i Kurt Gebauer, pravděpodobně ve venkovním prostoru jezuitské koleje. Díla budou i na dalších místech, které lidé najdou na propagačních předmětech, které chystá Galerie Klatovy/Klenová. Sochy budou na místech instalovány do října.