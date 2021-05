Sezona na Bolfánku v Chudenicích bude nabitá zajímavými akcemi. Vydat se tam ale můžete i mimo ně.

Areál Bolfánek v Chudenicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Celoročně je otevřena Americká zahrada, projít se můžete okolo Kvapilových jezírek s nově opravenou kuchyňkou. Hojně navštěvovaný je areál Bolfánek s rozhlednou a amfiteátrem a výletním hostincem. A právě v areálu bude velmi rušno. „Letošní sezona začíná a my jsme neváhali, nečekali a chystali jsme akce. Začneme v červnu víkendem otevřených zahrad, a to od 11. do 13. června, kdy budou komentované prohlídky v arboretu. My řekneme něco o historii a následně dendrolog Zdeněk Blahník udělá odbornou prohlídku. Dále jsme naplánovali, že prostor u kuchyňky se promění v galerii, kde představí práci sedm výtvarníků,“ uvedl Karel Jungwirth.