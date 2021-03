V neděli ráno zaujal Klatovany vrtulník, který přistával na tamním atletickém stadionu. Podívanou na něj si nenechalo ujít několik z nich.

Vrtulník na atletickém stadionu v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Nepřistával tam kvůli žádné vážné dopravní nehodě, jak by se dalo předpokládat. Šlo o převoz pacienta z Čechovy ulice, který potřeboval rychlý přesun do nemocnice, proto vrtulník přistával co nejblíže. U přistávací plochy asistovali hasiči.