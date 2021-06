"O poznání příjemnější a rozhodně stálé teploty jsou v kostele sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem nebo ve sklářské kapli s hrobkou rodiny Schmid nad sklárnou v Anníně. Obě tyto mimořádné památky budou přístupné tuto sobotu, Mouřenec od 11 do 13 hodin a kaple v Anníně od 14 do 15 hodin. Můžete přijít na volnou individuální prohlídku a případně položit své dotazy," pozval Lukáš Milota.

Navštívit můžete také sklárnu v Anníně (po - pá od 9 do 16 hodin, so a ne od 9 do 12 hodin) nebo brusírnu s galerií v Rajsku (pondělí - sobota, poslední prohlídka v sobotu ve 12.30 h). Otevřené jsou již kempy s občerstvením. Příjemné ochlazení nabízí také řeka Otava či přírodní koupaliště u autokempu Annín.