"Podle prvotních informací došlo k fyzickému útoku pachatele (ročník 1963), který poškozeného muže udeřil do obličeje," potvrdila policejní mluvčí Plzeňského kraje Veronika Hokrová. "Způsobil mu tím zranění, z místa si poškozeného odvezli zdravotničtí záchranáři."

Situace se odehrála před prodejnou COOP na Americké třídě po osmé hodině ráno. "Slyšela jsem hrozný křik a pak výstřel. Vyběhla jsem ven a viděla zkrvaveného muže. Všichni na něj jen koukali s telefonem a fotili si to. Policii sice někdo zavolal, ta tu byla hned, ale nikdo nezavolal záchranku. Tak jsem hned muži běžela dát první pomoc a řekla přihlížejícím, aby okamžitě zavolali záchranku," řekla vedoucí prodejny. "Nejhorší bylo, když mi lidé pak říkali, že nahoře na Americké stáli strážníci městské policie a že muže nezastavili. V době střelby tu navíc bylo hodně dětí, které se před ním schovávaly do průchodů a do dalších obchodů. Dobývaly se i do obchodu nad námi, který je ale teď zavřený. Ještěže se dětem nic nestalo, bylo to opravdu hrozné," uvedla dále vedoucí prodejny.

Zhruba pětapadesátiletý pán chtěl podle ní dnes ráno jen nastoupit do trolejbusu číslo 15 na zastávce Mrakodrap. Když nastupoval, cestu mu zatarasil potetovaný muž. "Zdálo se mu prý, že se na něj pán špatně podíval, tak na něj začal křičet a pak ho bít pažbou zbraně, kterou vytáhl z batohu. Zbraň se mu nejprve zasekla, ale potom několikrát vystřelil. Naštěstí minul. Pán hrozně krvácel. Měl zlomený nos a natržené oko," vypověděla žena. "Celá Americká je dnes opravdu peklo. Není týdne, kdy by se tu něco nestalo a kdy bychom u nás v krámu nechytali zloděje. Bezdomovci se tu pořád válí na lavičkách a spí v průchodech. Městská policie to tu moc často neobchází. Policisté tu jsou jen kvůli tomu, aby ohlídali zákaz vjezdu na Americkou," dodala dále vedoucí prodejny.

"Seděla jsem na pokladně a skrz dveře najednou zahlédla namířenou zbraň proti nějakému muži. Říkala jsem si, jestli se mi to jen nezdá, ale pak se ozvalo několik výstřelů," uvedla další z prodavaček COOPu.

Po výstřelu se lidé snažili schovat do nejbližších obchodů a prodejen. "Po osmé hodině ráno před naším řeznictvím najednou někdo dvakrát vystřelil do vzduchu. Najednou k nám s křikem přiběhlo hrozně moc dětí a studentů, kteří šli do školy," řekla prodavačka z řeznictví ZEMAN.

Útočník z místa utekl ještě předtím, než na Americkou stačila dojet policie. "Podle informací z místa měl na útěku několikrát vystřelit do vzduchu z krátké střelné zbraně."

Policisté po pachateli pátrají nejen v okolí místa incidentu. Mluvčí dodala, že ani motiv činu, přesné určení zbraně a další okolnosti zatím známé nejsou, budou je vyšetřovat policisté obvodního oddělení Plzeň-Střed.