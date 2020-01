V oblastním spolku na Plzeňsku jsou zhruba dva tisíce členů, přičemž zkoušky skládá přibližně čtyřicet až padesát osob ročně. „Stále častěji se přidávají ženy. Pořídí si loveckého psa a zjistí, že má lovecké pudy, a tak se s ním účastní honů. Samy většinou nestřílejí,“ řekl předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Vladimír Nechutný.

„Když jsem já skládal zkoušku z myslivosti, byla žena mezi myslivci výjimkou. Třetina uchazečů jsou už dnes ženy. To je potěšitelné,“ potvrdil Deníku jednatel Okresního mysliveckého spolku Klatovy Pavel Martin. Dodal, že počty myslivců na Klatovsku zůstávají v posledních letech zhruba na stejné úrovni. „V Českomoravské myslivecké jednotě je v okrese aktuálně organizováno 1503 myslivců. K tomu je ale třeba připočítat další myslivce, kteří mají pojištění, jež je povinné ze zákona, jinde než v ČMMJ,“ řekl Martin.

„S našimi myslivci stále pracujeme, pořádáme pro ně různé akce – kynologické, střelecké, výstavu trofejí a další. V neposlední řadě se snažíme pracovat i s mládeží. Potřebujeme si vychovat novou generaci, protože odtržení dětí od přírody je markantní, a když je nepodchytíme včas, těžko už je pro přírodu a myslivost získáme,“ vysvětlil Martin. Dodal, že v okrese Klatovy funguje aktuálně šest dětských mysliveckých kroužků. Je to méně než v minulosti, což je dáno i tím, že se mnohem hůře shánějí vedoucí. ČMMJ proto kroužky nejen podporuje, ale snaží se děti vést k přírodě a myslivosti i pomocí soutěží. „Pro děti pořádáme Zlatou srnčí trofej. Jde o vědomostní soutěž a úroveň znalostí se požaduje velmi vysoká. Děti od nás každý rok postoupí do národního kola a dobře nás reprezentují. Pořádáme také soutěž My a příroda pro děti z mateřských a základních škol v rámci celého okresu. Koná se už dvacet let,“ uvedl Martin.

Dodal, že mnozí na myslivce pohlížejí jen jako na zabijáky, ale tak to není. „Lov je samozřejmě neodmyslitelnou součástí a nutností, ale myslivost je především o chovu zvěře; musíme se starat o její krmení, prostředí. Stát se myslivcem není navíc vůbec jednoduché. Každý musí absolvovat povinný myslivecký kurz v rozsahu 68 hodin, pak následuje roční praxe v jednotlivých honitbách a až pak se dělá zkouška, která se skládá ze sedmi předmětů a je poměrně náročná. Kolem 15 % uchazečů ji nezvládne a musí ji opakovat,“ uvedl Martin.