Někteří muži se do večeří pustí sami, jiní vsadí na objednávku a najdou se i tací, kteří plánují nevlézt z postelí. Ženy ocení změnu.

Každoročně bere svoji manželku do restaurace Kamil Svoboda z Klatov. To mu ale letos zhatila koronavirová opatření a tak se rozhodl, že ženu překvapí večeří sám. „Úplně ještě nevím, co udělám, ale nebude to žádná velká gastronomie, příliš nevařím. Ale co by mělo být větší důkaz lásky, než to, že se o to pokusím sám a budu to dělat s láskou ne? Určitě to vidím na nějaké maso se zeleninou,“ nastínil Svoboda s tím, že už mu dlouhé období zavřených restaurací vadí, a to nejen na Valentýna.

S podobnými plány se nám svěřili i další muži. Je tak evidentní, že mnohé ženy díky uzavřeným restauracím poznají i jinou stránku svých partnerů. A těší se na to. „Nevím, co mě čeká, ale bylo mi řečeno, že to bude překvapení. Takže jsem zvědavá. Omezení jsou hrozná, ale má to i své plus, zažijeme něco jinak, než bylo dřív v podstatě nalajnované a už i rutina,“ řekla Renata Bošková ze Sušicka.

Ne všichni, ale budou spoléhat na své kuchařské umění. Někteří vsadí na romantiku ve vyhřáté posteli. „Připravím snídani do postele a pak už mám představu, že se z ní budeme celý den dívat na nějaké hezké filmy. Strávíme den spolu, což je v poslední době pro nás vzácnost. Plánuji, že i oběd a večeři objednám, aby ani přítelkyně nemusela nic dělat. No a jak lépe strávit Valentýna než v posteli a užít si den,“ podělil se o své plány Radek z Klatov. Příjmení jsme slíbili neprozradit, abychom nepokazili překvapení.

Párům, kterým se nechce na Valentýna vařit může pomoci například Žíznivej Kozel v Klatovech, kde jako již tradičně chystají speciální Valentýnské menu, a to už od pátku. „Na Valentýna jsme vždy dělali degustační menu v restauraci, teď něco podobného chystáme s rozvozem domů. Nabídku máme na facebooku,“ uvedl provozovatel Pavel Chmelík.

Jiné páry se chystají na společné výlety, zimní radovánky, ale sv. Valentýn bývá i dnem žádostí o ruku. A jak strávíte Valentýna vy? Pošlete nám fotografii, kde jste byli, čím vás partner/ka překvapil/a, co jste dostali, jak se povedla večeře na e-mail: servis.zapad@denik.cz.