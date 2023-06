Dramatický boj o život staršího muže, jenž zkolaboval v Podbranské ulici, se odehrál ve středu ráno v Klatovech.

„Stálá služba přijala žádost o pomoc při resuscitaci muže, který upadl do bezvědomí, před devátou hodinou,“ řekl velitel klatovských městských strážníků Luboš Steinbach s tím, že když hlídka dorazila na místo, o ležícího seniora se již starala skupinka osob a dotyčný dýchal. Byl uložen do stabilizované polohy až do příjezdu záchranné služby. „Při transportu na nosítkách do sanitky ale muž opět upadl do kómatu. Jeden ze strážníků začal ihned provádět masáž srdce, kterou se dotyčného podařilo oživit,“ doplnil Steinbach. „Zhruba sedmdesátiletý muž s náhlou zástavou oběhu byl transportován ve velmi vážném stavu na akutní příjem Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová a dodala: „Všichni, kteří na místě muži pomohli, mu poskytli efektivní a kvalitní pomoc. Děkujeme.“

