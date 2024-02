Zloději, kteří řádili na Klatovsku, měli tentokrát mezi svými úlovky i plyšáka, ke kterému měl silnou citovou vazbu mladý muž trpící autismem. Policii se podařilo zloděje dopadnout a muž se mohl ze svého parťáka opět radovat. Zloději putovali do vazby, jelikož toho mají na svědomí mnohem více.

Plyšák se vrátil ke svému majiteli. Policisté ještě přidali pár drobností. | Foto: Policie ČR

Zloději ukradli i plyšového pejska, ke kterému měl silnou citovou vazbu mladý muž trpící autismem.Zdroj: Policie ČRPřípad se stal v Železné Rudě, kde byla ze zaparkovaného vozidla, kromě jiného, odcizena i plyšová hračka. „Ta patřila mladému muži trpícímu autismem, který měl na svého plyšového psíka vytvořenou silnou citovou vazbu. Po následném zajištění odcizených věcí, mezi které patřil i plyšový pejsek, mohlo dojít k jeho navrácení zpět handicapovanému muži. Ten se dostavil v doprovodu své maminky na územní odbor Klatovy, kde mu společně s jeho plyšákem bylo předáno i několik drobností od policie," uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Zloději řádili i jinde. Během dvou dnů došlo na Klatovsku ke spáchání několika trestných činů majetkového charakteru. „Od 12. února se klatovští policisté zabývali několika případy krádeží na Klatovsku, kterých se měli dopustit dva muži ve věku 40 a 27 let. Podle zatím zjištěných skutečností měli oba dotyční muži společně vniknout do jednoho skladu na Klatovsku, odkud měli odcizit disky s pneumatikami ve výši 6 tisíc korun. Další den se měli v Klatovech pokusit ukrást osobní automobil, což se jim ale nakonec nepodařilo. Nicméně majiteli vozidla tímto svým jednáním způsobili škodu ve výši přes 6 tisíc korun. Poté měli u jednoho z klatovských obchodních domů poškodit vstupní dveře vedoucí do zádveří prodejny, dále se jim vniknout už nepodařilo," popsala Šmaterová.

Učitel měl mít s jednou žačkou sex, jiné osahávat či po nich chtít intimní fotky

Dalšímu páchání jejich společného protiprávního jednání zabránili už ale klatovští policisté, kteří oba muže dne 13. února v nočních hodinách zadrželi přímo při činu, a to v jednom z rodinných domů v obci Klatovy, kam se rozhodli vloupat.

Za tato protiprávní jednání jim oběma následně sdělil policejní komisař podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci a klatovský soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.