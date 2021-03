„Chci se nechat očkovat, protože to může zabránit nákaze. Podívejte se, jak dlouho už se očkuje proti mnoha jiným nemocem a jak to pomáhá. Vedlejších účinků se nebojím. Občas se někdy něco stane, ale to by byla náhoda,“ říká mi 81letá Zdenka Čížková z Andělic na Klatovsku. Je krátce před polednem a ona právě vystoupila z vozu před jedním z očkovacích center v Plzeňském kraji – klatovským kulturním domem.

Zdenka Čížková (81) z Andělic se nechala očkovat v klatovském kulturním domě. | Foto: Deník / Milan Kilián

Přiznává, že zaregistrovat do systému ji ale musela dcera Jana Aušprunková, sama by to v žádném případě nezvládla, doma v malé vesničce nemá ani internet. „Maminku jsem zaregistrovala hned první den, kdy byl systém spuštěn, tedy v polovině ledna. Samozřejmě ne hned ráno, to jsem to ani nezkoušela, ale přihlásila jsem se večer a to už to bylo bez problémů. Teď přišla zvací SMS s daty, na která jsem si najela a jedno z nich vybrala,“ líčí Aušprunková, která svoji maminku na očkování přivezla. Ona sama má před ní náskok, první dávku již má za sebou. Před několika lety totiž prodělala transplantaci jater, a tak očkování absolvovala přímo v IKEMu v Praze, jenž má vlastní registrační systém. „Napřed byli zváni pacienti 70+ po transplantacích a ti, kteří jsou na čekacích listinách. Poté my ostatní. Druhá dávka mě čeká za dva týdny. Já v tom měla od začátku jasno, chci se chránit. Očkování nebolelo, neměla jsem po něm žádné problémy,“ říká mi a dodává, že ji překvapuje, že zatímco v Praze byl pořádný nával, v Klatovech je v centru jen pár seniorů s doprovodem.