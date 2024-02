Jedenáctikilometrová trasa z Modravy přes Rybárnu na Javoří pilu a Tříjezerní slať. Chalupská a Jezerní slať. Návštěvnické centrum Srní, proslulé vlčím výběhem, který si nedávno nenechal ujít ani prezident Petr Pavel. To jsou podle turistů největší lákadla Národního parku Šumava. Vloni jich do tohoto krásného koutu naší země zavítalo výrazně přes dva miliony, což je, pomineme-li mimořádné období covid-19, rekord.

Mezi návštěvníky Šumavy patří i prezident Petr Pavel. Při nedávné oficiální návštěvě mu vlci ze Srní doslova zapózovali. | Video: Deník/Milan Kilián

Data ze sčítačů na území NP Šumava a také návštěvnost tamních informačních a návštěvnických center na Šumavě podle vedení parku jasně dokládají, že divoká příroda ve spojení s infrastrukturou Správy NP Šumava jsou stále větším lákadlem. Krásy tamní přírody si vloni užilo bezmála 2,4 milionu návštěvníků. Je to zhruba o 300 tisíc lidí více, než v roce 2019, tedy v roce před pandemií covid -19, která zásadně ovlivnila návštěvnost Šumavy na celé dva roky.

„Rok 2019 byl do té doby, se svými skoro 2,1 milionu návštěvníků, rekordním. Jenže pandemie koronaviru, která udeřila na jaře v roce 2020, přepsala i tento nastavený rekord. V roce 2020 navštívilo Národní park Šumava 2,55 milionu lidí. Jen o pár desítek tisíc návštěvníků méně jsme zaznamenali v roce následujícím,“ vzpomíná mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Rok 2022 sice znamenal pokles návštěvnosti o 8 procent, ale i tak byla návštěvnost vyšší než v předcovidových letech. „Se zaujetím jsme tak čekali, jakou návštěvnost ukáže rok 2023. Zdálo se totiž, že zvýšený zájem o divokou přírodu v letech 2020 až 2022 byl způsobený vynucenými restrikcemi, kdy bylo zásadně omezené cestování, ale i další kulturně-společenské aktivity. Vývoj návštěvnosti v první polovině roku toto očekávání podporoval, ale celoroční návštěvnost hovoří přesně o opaku, a to i v době vysoké inflace a rostoucích cen,“ tvrdí Dvořák

Více než 40 % návštěvníků přichází do NP v období letních prázdnin. Zimní sezóna tvoří jen zhruba 13 % z celkové návštěvnosti. „Stále silnější je podzimní sezóna, především září. Zpožděný nástup tepla po skončení zimy zvýšil návštěvnost v měsících květnu a červnu na 8 %, resp. 10,“ doplňuje Josef Štemberk z NP Šumava, v jehož gesci je právě vyhodnocování návštěvnosti.

Nejvyhledávanějším místem Národního parku Šumava zůstává oblast Modravska. Konkrétně jde o trasu z Modravy přes Rybárnu na Javoří pilu a Tříjezerní slať. Dále jsou to Chalupská a Jezerní slať, naučná stezka Povydří nebo Prameny Vltavy. Nejvíce navštěvovaným zařízením Správy NP Šumava pak bylo s více než 110 tisíci lidmi návštěvnické centrum Srní, následované informačním centrem Kvilda. Pomyslnou třetí příčku v návštěvnosti drží Soví voliéry v Borových Ladech, čtvrtým nejnavštěvovanějším zařízením je pak návštěvnické centrum Kvilda. Celková návštěvnost všech třinácti zařízení, která slouží veřejnosti, dosáhla v roce 2023 hodnoty 386 tisíc návštěvníků, což je o více než 25 tisíc návštěvníků více oproti roku 2022.

Letošní rok je na Šumavě Rokem tlejícího dřeva. „Pro území Národního parku Šumava je odumřelé neboli tlející dřevo typické. Na více než 44 procentech území totiž ponecháváme přírodu, aby nám ukázala, jak úžasná je a co všechno dokáže, a to se samozřejmě neobejde bez života i smrti,“ říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Dodává, že smrt je v přírodě stejně důležitá jako život. Odumřelé stromy v lesích mají mnoho nenahraditelných funkcí, od navracení živin do ekosystému přes poskytnutí životního prostoru pro širokou škálu živočichů hub a rostlin až po zadržování vody v přírodě.

Správa NP Šumava proto letos chystá speciální komentované vycházky do lokalit, kde probíhá přirozený vývoj, výstavy, speciální fotobody, na kterých budou moci návštěvníci sledovat přirozený vývoj šumavských lesů dlouhodobě, množství článků v časopisu Šumava, tematické dny v terénu a mnoho dalšího.