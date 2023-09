Mlékárna Klatovy slaví sto let a její historie byla velmi pestrá a i její budoucnost bude zajímavá. Připomeňte si tak s námi vývoj mlékárny.

Sýrárna v Plánice v roce 1960. | Foto: archiv Ivana Rubáše

20. léta – Založení mlékárny a první rozvoj podniku

30. března 1923 bylo založeno mlékárenské a drůbežářské družstvo ŠUMAVA, a začala moderní produkce mléka v Klatovech. Denní příjem mléka tehdy činil 800 litrů. V následujících letech se produkce zvýšila natolik, že bylo třeba vystavět nový závod. Jen stavba měla hodnotu 268 000, stroje od firmy Novák a Jahn stály 280 000. Závod byl dokončen v květnu roku 1927 a mlékárna produkovala denně 5 tisíc litrů pasterizovaného mléka v letních měsících a 7 tisíc litrů mléka v zimních měsících.

30. léta – Povinná pasterizace znamená boom mléka v Klatovech

Mlékárna na počátku 30. let kompletně splatila svůj dluh, který vznikl při stavbě závodu v předchozí dekádě. Brzy se stala nejúspěšnější mlékárnou z hlediska výnosů v Československu. Družstvo zvýšilo počet svých členů z 145 členů na 265 na konci třicátých let. Kapitál společnosti činil 398 750 a dále se navyšoval. K rostoucímu úspěchu přispěl v roce 1934 i zákon o povinné pasterizaci mléka, který v podstatě vyřadil soukromé prodejce ze hry. Klatovský závod tak ročně koncem třicátých let vyprodukoval na 1, 6 milionu litrů mléka ročně, z toho přibližně 660 tisíc šlo přímo do prodeje a zbytek využil závod k výrobě 30 tisíc kilogramů másla, 43 tisíc kilogramů sýrů a 24 tisíc kilogramů tvarohu. Družstvo mělo na konci třicátých let i čtyři vlastní prodejny, tři v Klatovech a jednu v Železné Rudě.

40. léta – Výroba mléka za války a začátek sýrařské tradice

Druhá světová válka přinesla přídělový systém a také zavedení povinných dodávek mléka od zemědělců. Produkce mléka v Klatovech v tomto období nadále rostla, ročně dosahovala bezmála 5 milionů litrů. Družstvo rozšířilo svůj provoz, v roce 1942 otevřelo první filiálku v Plánici, která se specializovala na výrobu kmínového sýru. Svoz mléka zajišťovala mlékárna třemi vlastními auty na dřevoplyn a pěti vozy v pronájmu a také s pomocí dvanácti povozníků z okolí. Denně dokázala mlékárna zpracovat 12 tisíc litrů mléka. Těsně po válce získává klatovský podnik, nyní nazývaný Pošumavská družstevní mlékárna v Klatovech, tavírnu sýrů v Nýrsku, po odsunutých německých majitelích. Rok 1946 znamená v produkci klatovské mlékárny přelom, začíná výroba tvrdých a polotvrdých sýrů. Ze Švýcarska a Holandska přijíždějí do Klatov odborníci, kteří pomáhají se zavedením výroby sýru Moravský bochník, typu ementál a goudy. Podnik také registruje ochrannou známku ŠUMAVA, která se stane hlavním rozpoznávacím znamením pro výrobky z klatovských mlékáren.

Hartmanicemi voněla pečená prasata, nejlepší vypekli Klatovští špekouni

50. léta – Budování nových podniků a rozšíření portfolia výrobků

Počátkem 50. let je družstvo ŠUMAVA s třemi stovkami zaměstnanců znárodněno a v roce 1953 vzniká národní podnik Mlékařské závody v Klatovech. Spadají pod něj závody v Klatovech, Plánici a Nýrsku, které zpracovávají 50 milionů litrů mléka ročně, které koncem padesátých let sloučený podnik navyšuje na 76 milionů litrů roční produkce. Hlavním výrobním programem je Moravský bochník, který doplňuje i máslo, tvarohy, měkké sýry, podmáslí a jogurty. V roce 1958 se podnik přejmenovává na Šumavské mlékárny. Rozbíhá se také výroba mléčného cukru, který je v té době využíván jako základ pro zhotovení antibiotik.

60. léta – Vznik Západočeských mlékáren s tisícovkou zaměstnanců

Ještě koncem padesátých let dochází k opětovné změně názvu, na Západočeské mlékárny, národní podnik Klatovy. Připojují se k němu mlékárny v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Sokolově a také mlékárny v Plzni, Stříbře a Kralovicích. Obří podnik ročně produkuje na 88 milionů litrů mléka a zaměstnává více než 1 100 lidí. Na konci 60. let je zavedena stáčecí linka mléka a zmáselňovač, který zvládal zpracovat 400 kg másla za hodinu. Podnik díky tomu rozšiřuje sortiment o kysané mléko a školní mléko. V roce 1969 je registrována další ochranná známka „Kočka s lahví mléka“, kterou podnik využívá v 70. letech pro tekuté mlékárenské výrobky.

70. léta – Navyšování výroby a éra mléka v sáčcích

Výroba mléka v Klatovech se nadále navyšuje. Denní produkce přesáhla 150 tisíc litrů mléka denně, podnik staví 3 obří tanky s kapacitou 50 tisíc litrů a chladič mléka o stejné kapacitě, díky kterému se může mléko uchovávat pro další den. V 70. letech se rozbíhá éra plastových obalů a sáčků z PVC, je do nich baleno mléko i kysaná smetana či acidofilní mléko. Je otevřena také nová výrobna jogurtů, která umožní dvojnásobně navýšit jejich výrobu, na 8 tisíc kusů denně. Koncem dekády je schválen investiční záměr na 760 milionů korun československých, za které má vzniknout nový mlékárenský kombinát v Klatovech.

80. léta – Masivní investice do Mlékárenského kombinátu Klatovy

Na začátku 80. let získává stavba Mlékárenského kombinátu Klatovy od státu zelenou. Mezitím se modernizuje také provoz v původních prostorách v Jaselské ulici. Dostává novou pasterizační stanici, máslárnu s kapacitou až 64 tisíc litrů smetany denně, zmáselňovač s výkonem 2 tuny másla za hodinu a nové baličky. Výstavba nového areálu v prostoru za ulicí Za Tratí začíná 1. dubna 1983. Opět let později je zahájen v novém kombinátu zkušební provoz.

Hasiči v Klatovech vyjížděli v neděli ráno k požáru budovy

90. léta – Privatizace a noví vlastníci Klatov

Změna režimu zastihuje Klatovské mlékárny při výstavbě kombinátu. Jeho první stavební fáze je dokončena v roce 1990. V té době je to jedna nejmodernějších a největších mlékáren v Evropě. Jen tavírna sýrů měla kapacitu 6 tisíc tun ročně, porcovna sýrů zvládala zpracovat 5 tisíc tun ročně na dvou balících linkách. Součástí byla i supermoderní linka na výrobu mražených krémů. II. etapa výstavby nebyla z důvodu změny režimu dokončena. V 90. letech přichází rozdělení podniků a následná privatizace. V roce 1993 vzniká společnost Mlékárna Klatovy a.s., jejímž jediným akcionářem je Fond národního majetku ČR. O dva roky později je dokončena privatizace, majoritním akcionářem s podílem 42 % akcií je investiční společnost CS FOND a.s. V druhé polovině 90. let se přesouvá většina výroby ze starého závodu v Dragounské ulici do nového areálu Za Tratí a produkce se orientuje především na výrobu přírodních tvrdých a polotvrdých sýrů. Dochází k prodeji značek tavených sýrů Maratonec a Vítěz skupině BEL, která vlastní mlékárnu Želetava. Výroba ve starém závodě je krátce nato definitivně zastavena.

Nultá léta – Vstup Lactalisu do Klatov a éra tvrdých sýrů

Počátkem milénia vstupuje do Klatovských mlékáren společnost ALIMPEX-Louny s.r.o., která provozuje i velkoobchod Alimpex Food, což pro mlékárnu znamená stabilní odbyt. Díky tomu narůstá produkce mléka na 61,5 milionu litrů mléka ročně, také 4,9 tisíc tun tvrdých sýrů značek Zlatan, Vladan a Jasan či 2,9 tun tavených sýrů Matador, Olympic a Vintíř. Výrobky mlékárny jsou oceněny značkou kvality Klasa. Vedení podniku ale postupně ustupuje od výroby tavených sýrů, je zrušen provoz máslárny, naopak se rozbíhá výroba termixů a jogurtových a smetanových pohárů. V roce 2007 přichází pro Klatovské Mlékárny zásadní změna, do podniku vstupuje vlastnicky nadnárodní francouzská společnost Lactalis. Ta rozjede restrukturalizaci výroby a začne s masivními investicemi. Končí výroba termixů a kysaných výrobků, veškerá pozornost se věnuje výrobě sýrů. Je obnovena tavírna a rozjíždí se nová porcovna sýra.

2010 až současnost – Mohutné investice a výroba sýrů pro celou Evropu

Do Mlékárny Klatovy proudí další mohutné investice od skupiny Lactalis pro výrobu tvrdých sýrů, například balící a strouhací linky, balička tavených sýrů či nové sklady. Je vybudován i zcela nový provoz určený na výrobu sýrů typu mozzarella. Klatovské sýry jsou distribuovány pod značkami „Président“ a „Galbani“ do celé Evropy, především do Francie, Velké Británie a Německa.

Nová historie se začala psát na přelomu let 2007 a 2008, kdy kapitálově vstupuje do života mlékárny Skupina Lactalis, silná mlékárenská mezinárodní společnost, která je dosud jedničkou na světovém trhu. Pro Mlékárnu Klatovy to znamená období masívních investic a velkého rozvoje.

FOTO, VIDEO: Himlhergot fest rozpálil Plzeň. Dymytry všechny posadili na zadek

Klíčové investice mlékárny

- 2007-2008 kompletní inovace kotelny, přechod ze zastaralého provozu plněného mazutem na moderní plynovou kotelnu

- 2008-2009 vzniká nové a moderní středisko porcovna, které formátuje tvrdé sýry

- 2009-2010 Klatovy ruší původní sušárnu mléka a budují odparku (tepelné zahušťování syrovátky)

- 2011 dochází k budování nového výrobního střediska na výrobu čerstvých sýrů Mozzarella, na místě původní a již nefunkční máslárny, dochází ke změně technologie na výrobu tvrdých sýrů a k rozvoji výroby ementálu

- 2015 stavba nové výrobní haly pro výrobu mozzarelly; instalována nová technologie (online výroba) „koagulátor“, která znamenala výrazné navýšení výrobních kapacit

- 2016 modernizace střediska mozzarella, investice do nových forem na mozzarellu

- 2017 – 2018 dochází k dalšímu rozšiřování mozzarelly a jejích skladovacích prostor, probíhá instalace kompletně automatizované paletizace a spádových regálů

- 2019 instalována nová automatizovaná výrobní linka na výrobu „mini“ mozzarelly

- 2020 instalace nové kartonovačky a baličky pro mozzarellu

- 2021 instalace nového chladícího tunelu na středisku mozzarella

Rokem 2021 jsou dokončeny prozatímní plánované investice do střediska mozzarella, ale Lactalis investuje do Klatov dál, další kroky jsou mimo jiné silně ovlivněny snahou o aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, posilování spokojenosti zaměstnanců a budování atraktivity firmy.

- 2021 stavba velkokapacitní auto neutralizační nádrže pro odpadní vody

- 2022 rozšíření kapacit logistických prostorů, zlepšení pracovních podmínek expedice

- 2022 dochází k výraznému rozšíření a rekonstrukci pánských šaten včetně moderního hygienického zázemí (dámské šatny jsou pak v plánu 2023/2024)

2023 a budoucnost

- 2023 Klatovy zahajují historicky největší tří letý projekt změny centrálního technologického řídícího systému (rekonstrukce, modernizace, výměna HW i SW)

- 2023 zahájení klíčového projektu Mozzarella 2023, což znamená další modernizaci a zvyšování výrobních kapacit

- 2023 startují další projekty napříč celou společností týkající se kromě výroby také úspory energií, optimalizace jejich čerpání, využití alternativních zdrojů, ale také projekty zaměřené na posílení atraktivity společnosti, jejího vnitřního rozvoje, navyšování kompetencí