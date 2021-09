Kroužek vznikl v roce 2016 po delší odmlce, nyní má 24 stálých členů a přihlásilo se dalších osm dětí. Děti se věnují hlavně hasičskému sportu, ale mladým hasičům nevadí se zapojit ani v práci pro obec. "V březnu, kdy začal covid, se mladí hasiči podíleli na roznášení desinfekce pro občany Žichovic. Také podpořili vánoční sbírku dárků pro domov důchodců v Plzni, když byli těsně před Vánocemi okradeni o dárky. Také se již druhým rokem podílejí na stavbě betlému. Každým rokem se účastní bezpečné Šumavy na Prášilech," uvedla některé z aktivit vedoucí kroužku Lenka Melíšková.

Mladí hasiči se rovněž snaží ukazovat své dovednosti. Například udělali ukázku pro děti z Německa a poté jim pomohli si některé činnosti také vyzkoušet. Na zámecké slavnosti, které se v Žichovicích konají každé léto, si připravily pohádku Tajemství staré bambitky. Nezahálí ale ani na soutěžích. "Co se soutěží týká, děti jsou v nich velice dobré a umisťují vždy na dobrém místě. V roce 2018 jsme jeli do Litomyšle na kvalifikaci do Švýcarska v disciplínách CTIF," sdělila Melíšková.

Během společných akcí utužují kolektiv. Již druhým rokem o prázdninách sjíždí řeku Otavu, v zimě měli soustředění na Kvildě, kde viděli i ukázku od členů horské služby. "Na závěr bych chtěla poděkovat mým kolegům z kroužku, obci Žichovice a panu starostovi, jak nás podporují. A také jmenovitě panu Jiřímu Šimáčkovi, který mě k hasičskému sportu dovedl," dodala vedoucí.