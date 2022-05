Mladí hasiči z Týnce u Horažďovic působí v malé vesničce, kterou možná někteří znáte z filmu Strakonický dudák, od roku 2015 a jejich vedoucími jsou Zdeňka Zemenová a Lukáš Zemen. Své činnosti se věnují sice jen několik let, ale výborné výsledky jejich svěřenců na sebe nenechaly dlouho čekat. Mladí hasiči mají za sebou řadu pěkných ocenění. „Každoročně se umisťují na předních příčkách v literárně – výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, na Zimních setkáních mladých hasičů v tělocvičně, na soutěžích jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami či v okresním kole Hry Plamen. Poděkování patří Obci Malý Bor, Obci Břežany a SDH Týnec u Horažďovic, kteří nás podporují v činnosti,“ uvedla Zemenová.

Největším snem všech bylo vyhrát okresní soutěž. A letos se jim to povedlo a štěstí bylo hned dvojnásobné. V sobotu 21. května na Závěrečném srazu Hry Plamen na Rabí se družstvům mladých hasičů z Týnce u Horažďovic dařilo a dokázala zvítězit v obou kategoriích - mladší i starší a tím si zajistit postup do kola krajského. To se uskuteční 11. a 12. června v Klatovech. „Nezbývá než jim držet palce a přát hodně štěstí,“ dodala vedoucí.

