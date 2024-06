Mladí hasiči Červené Poříčí slavili 50 let.

Čtenář reportér dnes 15:50

V roce 1974 byl v Červeném Poříčí založen kolektiv mladých požárníků. Kolektiv tou dobou čítal 17 dětí ve věku 7 – 15 let. Jejich vedoucím se stal pan Jiří Velíšek, který úspěšně kolektiv vedl až do roku 1993, kdy předal otěže vedoucího své nástupkyni Věře Waldmannové. Ta vede kolektiv úspěšně až do dnes.