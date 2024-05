Pravou hokejovou atmosféru si fanoušci užívají v Klatovech už od prvního zápasu a nenudí se ani děti. O své tipy na výsledky se podělili i klatovští hokejoví odchovanci, kteří přišli na zahajovací podvečer do restaurace Klatovský dvůr.

Sledování mistrovství světa v hokeji v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Promítáme hokej na velkoplošné obrazovce pro Klatovany, nechybí zde stánek s občerstvením. Vše vzniklo proto, že byl nedostatek lístků na mistrovství, a my jsme se rozhodli, že něco uděláme, aby si lidé užili atmosféru společně. Plánovali jsme, že budeme promítat zápasy České republiky, ale rozhodli jsme se, že pokud bude zájem, tak promítneme všechny,“ řekl majitel restaurace Václav Jandoš, který společně s Filipem Špačkem ze Stage Master přišel s nápadem založit spolek Klátím sport.

„Máme obrazovku 4 x 6 metrů, zvuk, aby byl pokrytý všude, aby to nebyl kravál a lidé si to příjemně užili. Doufáme, že se to bude líbit. Připravili jsme i webové stránky, kde je kompletní program, budou tam přibývat novinky během celého mistrovství, je připravena bohatá tombola, soutěže, i dětský, s časy, kdy se vše koná,“ uvedl Špaček.

Cílem spolku je spojovat lidi skrze radost z pohybu, sportu a společného sledování profesionálů v různých odvětvích sportu. Nyní jde o mistrovství světa v hokeji, ale v plánu jsou i další promítání.

Sledování si užijí celé rodiny, pro děti je tam nachystané různé vyžití a v pátek, v zahajovací den, pro ně bylo zpestřením i setkání s odchovanci klatovského hokeje, kteří jim leccos prozradili a rovněž podepsali nejen kartičky.

Využili jsme tak situace a zeptali se, jak podle nich pro české hokejisty mistrovství dopadne a jak se jim líbí sestava. „Já doufám, že to dopadne dobře. Celá republika na to čeká, je to velký boom, takže očekávám, že padne medaile. Sestava mohla být asi trochu lepší, představoval bych si tam pár jiných jmen, jako například Filip Chlapík ze Sparty, ale snad to bude dobré,“ řekl Radek Mužík.

Zdroj: Daniela Loudová

„Já věřím, že mistrovství dopadne dobře. Po dlouhé době se koná v Česku, věřím, že tým je poskládaný tak dobře, že to bude úspěch. Nyní je v republice deset milionů trenérů, ale trenéři si sestavu nějak poskládali, měli pro to důvod a mně se líbí. Samozřejmě každý v republice tam chtěl mít nějaké svoje adepty, ale podle mě je to dobře sestavené,“ zhodnotil Lukáš Kaňák.

Jinou sestavu by volil Adam Jiříček, ale stejně jako všichni věří v medaile. „Uvidíme, jak se bude celé mistrovství odvíjet, věřím, že na domácí půdě uhrajeme nějakou medaili. Věřím, že sestava je poskládaná správně, uvidíme, co dokáže na ledě. Chtěl jsem tam osobně vidět nějaké mladší hráče, ale každý má jiný názor, ale uvidíme, jak to dopadne. Trenér vsadil na zkušenosti, tak snad se to vyplatí,“ okomentoval Jiříček.

Výhru tipovali i hokejisté, jen s jiným skóre. Česko–Finsko

Radek Mužík 3 : 1

Lukáš Kaňák 2 : 1

Adam Jiříček 3 : 2

Patrik Petruška 4 :1

O svůj pohled se podělil i Patrik Petruška. „Troufám si říct, že budeme v top 3 na mistrovství. Sestavu každý kritizuje, uvidíme, co bude, až skončí mistrovství světa, zda ty kritiky jsou oprávněné nebo ne. Za mě je to dobře postavené, ale je pravda, že nemáme kromě Dominika Kubalíka nikoho, kdo by dával góly. Rád bych tam osobně viděl například Rychlovského, který vyhrál nejlepšího střelce základní části Tipsport extraligy, dal pět gólů v play-off, možná i Ticháčka, obránce z Kladna,“ prozradil Petruška.

Na večerní zápas se prostor řádně zaplnil a panovala pravá hokejová atmosféra. Všichni netrpělivě čekali na gól, když už se z jednoho radovali, nebyl uznán. Na své si tak přišli až při nájezdech, kdy Češi nastříleli dva góly, čímž si zajistili výhru nad Finskem.