Ochranné masky potřebovala v neděli z pražského letiště naléhavě přepravit do Klatov tamní nemocnice.

Společnost Pink Aviation pomohla Klatovské nemocnici a letadlem určeným pro parašutisty jí z Prahy přivezla potřebný zdravotnický materiál. | Foto: Pink Aviation

Obrátila se proto s prosbou o pomoc na společnost Pink Aviation z klatovského letiště. Tam neváhali a pro potřebný zdravotnický materiál vzlétl letoun SC7, který klatovští občané znají jako výsadkové letadlo pro parašutisty, s nímž při závodech stoupají do vzduchu i elitní borci z celého světa. „Piloti jsou hrdí na to, že mohli sloužit klatovské komunitě v této těžké době. Tento let jsme se rozhodli s kolegou jednatelem Petrem Hlaváčkem označit jako solidární navzdory už tak obtížné finanční situaci, kdy nepředpokládáme jakékoliv příjmy za poskytnuté služby od svých zákazníků v nejbližších měsících. Solidarita je nesmírně důležitá a jedině společným úsilím tuto krizi překonáme,“ uvedla jednatelka Ludmila Suková.