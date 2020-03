Řeč je o Jaroslavě a Mili Kopeckých z Klatov, které mají modelingovou agenturu a obchod s módním oblečením. Vyhlášení zákazu v nich probudilo obavy, kde na vše vezmou peníze. Nic ale nevzdaly a šly pracovat jinam.

„To, že nemůžete jít druhý den do obchodu, do naší práce, bylo něco nepopsatelně hrozného. Hlavně v tom ohledu, že je to zdroj vaší obživy. Najednou to bylo, jako když se vám vše zbortí. Chcete se bránit, ale nejde to, není jak. Napadá vás to nejhorší. Co dál? Kdo uhradí všechny platby? Sociální a zdravotní pojištění, nájem, elektřina, kde vezmu peníze na jídlo, čím zaplatím faktury? A to vlastně ani nevíte, kdy to skončí…“ popsala prvotní pocity Jaroslava Kopecká.

Nezůstaly ale sedět doma a čekat, zda jim nějak pomůže stát. Obě šly pracovat jinam, kam to šlo, aby měly na živobytí.

„Jsem hodně akční a neumím jen tak sedět, číst si, doma si cvičit či péct a vařit. Tohle jsou činnosti, které se dělají automaticky každý den a nejen teď. Zapojila jsem se do různých brigád, kde potřebovali pomoci,“ řekla Kopecká.

Současná situace má vliv i na akce spojené s jejich modelingovou agenturou JM models. Na květen plánovaly módní show na hradě Švihov k 18. výročí agentury a vše musely rušit, což přináší další výdaje. „Už jsme měly vše nasmlouvané včetně umělců, návrhářů a reklamních ploch, a najednou KONEC. Nikdo ovšem nic nezruší jen tak. Následují poplatky za zrušení. Situace se tak ještě zhoršila,“ sdělila Mili Kopecká.

Zrušil se jim i kroužek malých modelek Modeling a s ním i různá módní vystoupení. Stále se však snaží být pozitivní. „Jsem ze všeho moc smutná a zároveň jsem ráda, že se situace lepší a brzy bude opět vše jako dříve. Všichni budou otevírat své obchody. Už se moc těšíme, neboť máme připravenou první kolekci krásných plavek i spodního prádla různých barev, které naše zákaznice po tom všem rozzáří,“ přeje si obchodnice.

Mili navíc rok pracuje na pozici asistenta pedagoga na SŠZP Klatovy, ale vzhledem k dané situaci je veškerá výuka on-line, a ona se tak se svěřeným žákem nemůže setkat. Přesto nezahálí a využila pracovní nabídky od jiných firem. Veškeré akce, kde měla být moderátorkou, musela odložit.