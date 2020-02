Společnost Fuertes Development tam plánovala postavit Kaufland a další obchody, nyní je ale plán jiný.

„Během prvního čtvrtletí budeme mít schůzku se zájemci výstavby. Na konci minulého roku už jsme diskutovali o jiné variantě, ze které by byl vyjmut velký obchod. Přišli s řešením, že by tam udělali jen ty menší obchody typu Kik, Gate a podobně. Že by vše bylo i velmi zajímavě architektonicky pojaté s hodně zeleně,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl s tím, že o nové podobně budou ještě diskutovat. Pokud zastupitelstvo pak po představení projektu projeví vůli, tak by tam něco podobného mohlo vzniknout.

Řešit se bude letos i další výstavba, což je výrobní hala firmy Accolade za Tescem. I oni by měli představit svoji prezentaci a město by mělo rozhodnout, zda projekt chce nebo ne. „Já stále říkám, že stav, který tam je teď, zejména v části bývalé sirkárny, je ostuda města a člověk si tam může představit cokoliv krásného, ale vždy je potřeba vzít v úvahu, co je reálné. Doufám, že v tomto směru již někam posuneme,“ sdělil starosta.

Společnost Accolade bude stavět například i v průmyslové zóně v Klatovech.