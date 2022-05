Podle Lenky Hájkové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je současný stav způsobený tím, že kvete velké množství druhů rostlin. „V letošním roce mají semenný rok smrky a momentálně tak kvetou v extrémní míře. Dále jsou to duby, buky, řepka, ořešáky, jírovce a začínají už i borovice. Bříza odkvétá ale ve vyšších lokalitách ještě kvete. A pomalu začínají kvést i trávy,“ vyjmenovala Hájková s tím, že loni situace nebyla tak vážná. „V loňském roce byla situace jiná, bylo výrazně chladněji, nenastal rychlý rozkvět více druhů ve stejném okamžiku a více pršelo,“ vysvětlila meteoroložka.

Botanik Jiří Sladký z Agentury ochrany přírody a krajiny řekl Deníku, že takto mohutná pylová sezóna se pravidelně opakuje a vliv na šíření pylu má řada faktorů i teplé a suché počasí. „Je sucho a když foukne vítr, tak jsou nad lesy vidět mračna pylu, ten pak může obtěžovat lidi v obcích a ve městech, hlavně alergiky,“ dodal botanik.

Pyl jehličnanů ovlivňuje i právě kvetoucí ovocné stromy. „Může způsobit menší úrodu například u jabloní,“ míní botanik podle vlastního pozorování.

Koncentrace pylu v ovzduší jsou nejvyšší od poloviny dubna do června a na intenzitu alergické reakce má vliv více faktorů. Záleží hlavně na počasí, zejména na množství srážek. „Při vysoké a mimořádné míře ohrožení pylem doporučujeme omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, zejména u dětí, v autě pravidelně měnit pylové filtry a nejezdit s otevřenými okny, vyplachovat nos fyziologickým roztokem,“ doporučila Lenka Hájková a dodala, že osoby alergické na pyl trav by neměly sekat ani sušit trávu a měly by používat brýle proti slunci.

Naposledy bylo takové množství pylu na západě Čech v roce 2018 právě kvůli borovicím a smrkům, které kvetou po třech až čtyřech letech.