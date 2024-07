„Šindelová střecha na Březníku dosáhla konce své životnosti. Je proto nutné vyměnit kompletní krytinu za novou. Pochopitelně, s ohledem na historickou hodnotu budovy, se bude pokládat opět šindel, tentokrát z trvanlivějšího modřínu,“ informoval mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Rekonstrukce hájovny, kde sídlí i informační středisko NPŠ, začala v polovině července a trvat by měla do 15. listopadu. Chod restaurace nebude podle Dvořáka omezen, se zachováním bezpečnostních prvků nad vstupem do budovy. Pokud to budou vyžadovat bezpečnostní podmínky, bude přesunuto venkovní posezení, případně bude na krátkou dobu zrušeno. „V tomto ohledu žádáme návštěvníky o ohleduplnost vůči stavebníkům a zároveň prosíme o shovívavost v průběhu stavby, a to nejen v okolí hájovny, ale též na cestě z Modravy na Březník, kde se v době rekonstrukce musí počítat se silnějším provozem motorových vozidel,“ uvedl Dvořák.

Na přelomu srpna a září započne úprava střechy nad infocentrem Poledník. Jde o opatření, které má snížit vlhkost v suterénu věže. „Střechu nad infocentrem musíme prodloužit a ještě odvést dešťovou vodu dále od objektu věže a půdorysu původních budov. Tato úprava bude probíhat za provozu, jen s minimálními omezeními pro návštěvníky. V každém případě, do věže nebude vstup omezen, ale i v tomto případě žádáme návštěvníky o shovívavost a obezřetnost v rámci prací,“ řekl mluvčí národního parku. Dodal, že tato stavební akce potrvá nejpozději do 15. listopadu a cena díla je necelých 1,1 milionu korun bez DPH.

Rekonstrukce střešní krytiny na hájovně Březník včetně finálních nátěrů je výrazně dražší, vyjde na 5,3 milionu korun.