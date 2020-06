Josef K., který má v domově babičku, projel s fabií dvoje dveře a zastavil až na chodbě.

„Poté se pohyboval po areálu domova, odkud utekl do zahrad nedalekých rodinných domů, kde byl zadržen,“ řekla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Doplnila, že testy na alkohol i drogy byly negativní.

Auta se lekla 93letá klientka domova, která upadla. Původně bylo její zranění považováno za lehké, po několika dnech v nemocnici ale seniorka zemřela.

Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Josef K. by mohl v případě odsouzení strávit za mřížemi až osm let. Je ale otázkou, zda vůbec stane před soudem. Zatím je na základě rozhodnutí soudu v péči lékařů. „Bylo rozhodnuto o tom, že muž bude ze zákonných důvodů držen v Psychiatrické nemocnici Dobřany. Jde o uživatele drog, který uváděl, že když jel za babičkou, byl napojený na vesmír a že měl pocit, že se jí něco stane, proto ji jel zachránit. Jevil známky duševní poruchy a jeho propuštění by znamenalo ohrožení jeho osoby a okolí, protože je nevyzpytatelný při psychotickém prožívání,“ řekla Deníku mluvčí soudu Petra Sochůrková. Upozornila, že do třech měsíců bude muset soud rozhodnout, zda i nadále Josef K. v tomto zařízení zůstane. Stane se tak na základě znaleckého posudku.