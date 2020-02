Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli výstrahu, která upozorňuje na možnost povodní kvůli stoupající hladině řek. Jedná se především o Otavu na Sušicku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

V noci z neděle na pondělí začnou dle předpovědi hladiny na horní Otavě opět výrazně stoupat. "Předpokládáme, že zdrojnice Otavy Vydra a Křemelná budou kulminovat kolem půlnoci mezi 1. a 2. SPA. Zejména Vydra by mohla krátkodobě překročit i 2. SPA. Otava v Sušici by měla kulminovat v pondělí brzo ráno nad 1. SPA. V pondělí také čekáme vydatné srážky, které ale budou v nejvyšších polohách postupně přecházet do sněžení a proto se tyto srážky projeví pouze menší vzestupy nebo jen zpomalením poklesu hladin řek," informovali Český hydrometeorologický ústav.