Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na pondělní odpoledne a večer výstrahu před bouřkami. Doprovázet by je mohly lokální přívalové srážky až 30 milimetrů, kroupy ve velikosti do 2 centimetrů, ale také nárazový vítr. Bouřky by měly v průběhu noci slábnout a přesouvat se do východní části Čech.