Na středu 5. července meteorologové napříč republikou vyhlásili výstrahu před bouřkami a studenou frontou včetně silného větru až o nárazech 20 metrů za sekundu. Varování platí od 11 hodin dopoledne do 21. hodiny večerní i na území Plzeňského kraje.

Ilustrační foto | Foto: Robin Duspara a David Uhlíř - CTRA z.s.

Podle meteorologů má středa přinést ochlazení a bouřky. Od západu bude přes střední Evropu přecházet studená fronta, během dne bude od západu přibývat oblačnost. Místy se objeví přeháňky a bouřky, lokálně i přívalové deště nebo kroupy.

Nejvyšší denní teploty se v Plzeňském kraji budou pohybovat od 23 do 26 °C, na horách od 17 do 20 °C. Zpočátku dne bude vát mírný jihozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, který přejde během dne do západního. V bouřkách může v nárazech dosahovat až 20 metrů za sekundu (přes 70km/h). Odpoledne a večer vítr zeslábne.

Hrozí lokální povodně i pády stromů

Meteorologové varují hlavně před lokálními přívalovými dešti, které by mohly zvednout hladiny malých toků, zaplavovat podchody či sklepy. Místy se mohou vyskytovat také malé kroupy. V nárazech větru se mohou odlomit větve stromů či padnout celé stromy.

Varování najdete ZDE