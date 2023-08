Ostrov Santos v Sušici se bude otřásat. Po dva dny se tam budou na pódiu střídat metalové kapely, které budou součástí jubilejního desátého ročníku šumavského open air festivalu Metal Madness.

Metal Madness v Sušici je pro velké i malé metalisty. | Foto: Metal Madness

„Jak již tradice velí, nebudou chybět zahraniční ani domácí matadoři tvrdé metalové scény, svůj prostor dostanou ale i kapely stojící na oné pomyslné startovní čáře. V pátek se posluchačům představí tři kapely v čele s tuzemskou death metalovopu legendou Hypnos. V sobotu vystoupí deset kapel, v roli headlinera death grindoví Beheaded z daleké Malty, sekundovat jim pak budou němečtí thrasheři Accuser, nebo rakouští black metalisté Theotoxin,“ nalákal František Knetl z pořadatelského spolku MF Production.

Zájmový spolek založený v červnu 2014 je tvořen členy hudební skupiny Mortifilia. Zabývá se podporou a rozvojem extrémních hudebních žánrů, především stylu death metal. Mezi další činnosti patří organizace a pořádání hudebních akcí, zejména sušického open air festivalu Metal Madness. Za dobu své existence představil sušickému publiku na klubových i festivalových pódiích na padesátku kvalitních seskupení ze všech koutů ČR.

Do Dolan se již popáté sjely trucky, přehlídka byla pestrá

Metal Madness je hudební open air festival zaměřený především na tvrdší odnože metalové hudby. Od roku 2014 jej za podpory Města Sušice organizuje a pořádá zájmový spolek MF Production v úzké spolupráci se sušickým kulturním střediskem SIRKUS.

Cena vstupenky na místě na oba dva dny je 1100 Kč, jen pátek 500 Kč, jen sobota 800 Kč. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Program

Pátek

18.00 - 19.00 F.O.B.

19.30 - 20.30 Lahar

21.00 - 22.00 Hypnos

Sobota

13.00 - 13.45 Death On Arrival

14.00 - 14.45 Nothing Left To Say

15.00 - 15.45 Milligan

16.00 - 16.45 Náv

17.00 - 17.45 PSG

18.00 - 18.45 Hellfuck

19.10 - 20.10 Theotoxin

20.35 - 21.35 Accuser

22.00 - 23.00 Beheaded

23.15 - 24.00 Mater Monstifera