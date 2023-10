Podle starosty městyse Davida Žáka prosazovali zachování pobočky, jiný způsob odmítali. „Ze strany vedení městyse Chudenice byl již na počátku prosazování partnerského projektu pošta Partner učiněn apel směrem k vedení pošty za účelem upozornění na dodržování jejich předurčenosti a povinnosti vycházející z platné legislativy. Z tohoto důvodu byla i odmítnuta spolupráce na tomto projektu s tím, že pobočka pošty by měla být v Chudenicích zachována,“ uvedl starosta.

Ale nestalo se tak a vedení pošty v městysi poštu Partner zajistilo jinak, což vedlo ke zrušení pobočky. „V rámci legislativní možnosti zajištění partnerství i ze strany fyzických či právnických osob přistoupilo vedení pošty ke smluvnímu ujednání s jedním z těchto subjektů. Nebýt přistoupení na partnerství ze strany tohoto subjektu, mohl městys jako ostatní obce a města nadále vyvíjet politický a mediální nátlak k zachování pobočky pod přímým vedením pošty,“ sdělil Žák.

Bohužel ale ani pošta Partner nenahradila pobočku tak, jak by měla, a lidé si stěžovali. „Lidé se na mne neustále obraceli s otázkami, proč není pošta otevřená, kdy zase bude a kdo tam bude, jak to bude dál, proč musí do Klatov a podobně,“ poukázal na potíže starosta.

Dle mluvčího České pošty Iva Vysoudila ale bude již vše fungovat tak, jak má. „Pošta v Chudenicích nebyla zrušena v souvislosti se změnou legislativy a počtu povinných poboček. Od května letošního roku byla převedena na poštu Partner, což jsou pošty provozované jiným subjektem. Projekt pošt Partner probíhá kontinuálně už od roku 2009 a Česká pošta v něm i nadále pokračuje. Provozovatelé pošt Partner jsou smluvně zavázáni k plnění služeb, a to v daném rozsahu. V případě nesplnění smluvních závazků mohou být postihováni. V případě pošty Partner Chudenice došlo k dlouhodobé pracovní neschopnosti provozovatelky, která trvala do 19. září. Situace je v současné době již napravena a pošta Partner funguje bez problémů,“ ujistil Vysoudil.