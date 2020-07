Při únorovém náboru přijali do svých řad plzeňští městští policisté několik nových strážníků. Počátkem prázdnin ale odhalili, že jeden z nováčků má problematickou minulost. Vedení městské policie zjistilo, že muž byl před lety trestaný za násilnosti, a navíc se hlásí k neonacismu.

Podle plzeňského radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého vedení městské policie ve výběrovém řízení nijak nepochybilo. „Městská policie vychází oproti státní policii ze zákoníku práce, tudíž je pro ni směrodatný výpis z trestního rejstříku. Dotyčný ho měl při přijímacím řízení čistý, protože si ho již dříve nechal vymazat,“ vysvětlil radní s tím, že od 1. ledna příštího roku vejde v platnost úprava zákona o obecní policii, díky které bude moci vedení městské policie nahlédnout do opisu trestního rejstříku kandidáta, což znamená, že odhalí celou jeho případnou kriminální minulost.

PRACUJE V ÚTULKU

Muž má pracovní smlouvu na rok a v současné době pracuje v městském útulku pro zvířata. „Byl vyzván, aby odešel sám, na to však nepřistoupil, a byl tak přeřazen do útulku. Pokud sám neskončí, od 1. ledna vejde v platnost zmiňovaný zákon a on už nebude moci u městské policie pracovat. Celá situace je opravdu nepříjemná a mrzí nás to, nicméně v současné době neexistuje jiné řešení,“ vysvětlil Zrzavecký.

KORONAVIR ZASÁHL

Muž prošel standardním přijímacím řízením, ale potřebný výcvik se kvůli koronaviru zpozdil, mezitím mu uplynula tříměsíční zkušební doba. „Běžně se během zkušebky stihnou všechny zkoušky i zbrojní průkaz. Epidemie to ale bohužel zpomalila a až při zažádání o zbrojní průkaz se zjistilo, co má dotyčný za sebou,“ uzavřel radní.