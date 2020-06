František Kacerovský nastoupil k městské policii v Klatovech 3. 5. 1993, velitelem byl od 1. 7. 2009. „Za tu dobu se tu prostřídalo kolem sedmdesátky lidí. Když jsem začínal, byla úplně jiná doba. Třeba drogy jsme neřešili prakticky vůbec. Jednou ze zásadních změn je, že roste agresivita lidí, nemají sebereflexi. Množí se také případy, kdy nás lidé natáčejí mobilními telefony a podobně,“ řekl Kacerovský, podle něhož se naopak nezměnilo to, že hlavní náplň práce tvoří dopravní přestupky.

„Samozřejmě ne vše se za dobu, co jsem ve funkci, podařilo. Co mě mrzí, je, že lidé stále nevědí, jak městská policie funguje. Co se myslím naopak podařilo, je, že se během uplynulých let hodně rozšířil městský kamerový systém. Digitalizuje se, je daleko větší rozlišení. Příští rok se bude rozšiřovat v Pražské ulici a postupně i v dalších místech. To je velké plus, je to významná pomoc pro nás i státní policisty,“ myslí si odcházející velitel. Ten předává svému nástupci tým, kde do plného počtu 23 lidí chybějí dva strážníci. Nábor nových lidí je podle něj nyní velkým problémem, není snadné sehnat kvalitní strážníky, nabídka je malá. Lidé mají možnost sehnat práci jinde a dělat strážníka není úplně prestižní záležitostí, navíc je to psychicky dost náročné.

Právě doplnění stavu je jedním z prvních úkolů, které si dal nový velitel Luboš Steinbach. Chce navázat na práci svého předchůdce. „Od 1. července budeme dělat společné hlídky s Policií ČR, a to jak v pracovní dny, tak především budeme vidět na akcích pořádaných městem. U policie jsem byl 36 let, všechny tam znám, myslím, že to by mohlo přispět k užší spolupráci městské a státní policie v Klatovech,“ dodal.