Město Klatovy se stále snaží najít prostředky na opravu bývalé porodnice v Klatovech.

„Dlouhodobě usilujeme o projekt, který je nesmírně potřebný, ale také nesmírně nákladný, což je přestavba bývalé klatovské porodnice pro zařízení, které by mělo sloužit lidem vyššího věku s různými nemocemi stáří. Také se snažíme najít příslušné dotační tituly. Vláda má zájem podpořit právě sociální bydlení či osoby se zdravotním hendikepem a my se tam snažíme získat přes 40 milionů korun, což je polovina z uznatelných nákladů na přestavbu. Celková rekonstrukce se ale bude pohybovat mezi 150 až 200 miliony korun,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. Kapacita zařízení by měla být zhruba pro 50 lidí.