Město Rabí bylo oceněno v krajském kole soutěže Vesnice roku historicky první udělenou Fialovou stuhou - cenou za inovativní obec. Z minulých pěti účastí si vždy odnesli pouze diplom a pamětní minci, nyní se konečně stuhy dočkali. „Tu obec získala za způsob, jakým informuje obyvatele - noviny print a online, sociální sítě, SMS rozhlas, ale i moderní metody výuky ve školce a za kroužek multimediální tvorby a digitální gramotnosti pro děti, který se jmenuje#be:reel Rabí. V kroužku vychováváme mladé novinářky a novináře, kteří se učí všímat si světa kolem sebe a vyprávět příběhy jim vlastním způsobem,“ uvedla šéfredaktorka virtuální redakce Rábských novin Tereza Freidingerová.

Ukázka jejich práce je například vidět v rámci videa, které natáčeli během návštěvy komise Vesnice roku z června 2024.

| Video: Youtube

Rabí by se tak mohlo stát inspirací i pro další obce, které by mohly přistoupit na podobný způsob informování svých obyvatel. „V letošním ročníku jsme dostali cenu určitě díky způsobu, jakým informujeme občany, bereel kroužku, ale také díky moderním vzdělávacím metodám, které se aplikují ve školce. Tam mají vždy téma týdne a ze všech možných stran se mu věnují. Naše školka využívá například metodu persona dolls nebo filosofii pro děti P4C, ale také věnuje výrazný prostor environmentální výuce. V oblasti místní správy jsme v minulých letech aplikovali mnoho inovací, kterými jsme byly vždy o krok dále než ostatní obce. To však není to důležité jako skutečnost, že to bylo často ku prospěchu občana a jeho komfortu,“ uvedl starosta Miroslav Kraucher.

S fialovou stuhou za inovativní obec je spojena finanční dotace od Ministerstvo pro místní rozvoj 300 000 korun a od Plzeňského kraje 55 000,- a rovněž také nárok na dotaci z krajského programu stabilizace a obnovy venkova ve výši až 700 000,-. A jak s penězi město naloží? „Jsou to krásné peníze, která nám mohou hodně pomoci,“ raduje se starosta. „Je to ještě předčasné, ale dotace od MMR a z PSOV bychom využili buď na dofinancování vytápění ve školce, které vyjde na 1,5 milionu korun, nebo na střechu bazaru. Máme také dělat korunu kašny,“ přemýšlel starosta v prvních minutách po udělení stuhy. „A bereel kroužek? Ten si zaslouží ocenění od kraje ve formě šeku za 55 tisíc korun. Tyto peníze by se měly využít na jeho rozvoj a nákup vybavení,“ uzavřel starosta, který při přebírání stuhy poděkoval všem obyvatelům, kteří se na jejím získání podíleli a snaží se o inovaci obce.