Postupná demolice a následný úklid trosek je k vidění v těchto dnech. Zatím město nemá žádný plán, co by na daném místě mohlo vzniknout. „Prostor uklidíme, vyčistíme. Pokud by se našel zájemce o koupi, tak do prodejní ceny budou zahrnuty i náklady za demolici, jinak bude pozemek zálohou pro další investiční činnosti města,“ dodal starosta.

Myší trus, plísně. Inspekce zavřela sklad restaurace