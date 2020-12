V této nelehké době dělá lidem po celém našem kraji radost i jen pohled na rozzářené domy či vánočně nazdobené stromy. Kromě vánočního stromu, který se na plzeňském náměstí rozzářil na konci listopadu, zdobí město tradičně i prvky vánočního osvětlení. Plzeňané mohou po městě spatřit také oblíbenou vánoční tramvaj. Částka za výzdobu Plzně byla podobná jako předešlé roky a činila jeden milion korun.

Vánočně rozzářenou obec najdeme nedaleko Sušice. Mnoha světelnými řetězy je ozdobena ves Čepice. „Vzniklo to postupně. Dali jsme pár světýlek, zjistili jsme, že je to hezké a tak jsme se rozhodli, že bychom ozdobili vánoční stromek a když už jsme byli u něj, tak jsme se dali i do kapličky. Nešlo o okamžité rozhodnutí. Máme tady fajn partu a sousedé se začali přidávat a nazdobili si také chalupy. Jediné, na čem jsme se domluvili, že dodržíme nějaké barvy, aby z toho nebyl cirkus,“ řekl houslový virtuóz Lubomír Brabec, který v Čepicích žije. Chtěli klid a pohodu, aby jim celá obec neblikala. Celé nábřeží včetně chalup, které jsou směrem k řece, svítí teplou žlutou barvou a náves září bílou. „Jezdí nám sem nyní hodně lidí, kteří výzdobu obdivují. Máme z toho radost, protože Vánoce jsou od toho, aby se lidem dělala radost. V této těžké době obzvlášť,“ dodal Brabec. Světelná výzdoba bude v Čepicích svítit až do Hromnic.

Stříbro představilo s prvním rozsvícením vánoční výzdoby několik novinek. Veřejnost nadšeně přijala například světelné brány, které nechalo město umístit do prostoru vodních zrcadel. "Přibylo také osvětlení dalších stromů na náměstí, doposud svítily pouze dva," doplnil místostarosta Karel Lukeš. Další novinkou je fotorám vedle radnice, v němž se lidé mohou vyfotit. "Každý rok investujeme do vánoční výzdoby přibližně dvě stě tisíc korun, letos to bylo ale o něco více, protože se nemohou konat žádné veřejné akce, tak je bohatší výzdoba jakousi kompenzací," dodal místostarosta.