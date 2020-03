Města a obce na Klatovsku se budou rozrůstat a pustily se do budování stavebních parcel. Jen v Nýrsku jich přibude téměř pět desítek.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Projektové práce tam už začaly na zasíťování pozemků za fotbalovým hřištěm, kde by mělo být vybudováno 47 stavebních parcel. Zahájení výstavby inženýrských sítí je plánováno na srpen či září, hotovo by mělo být do léta 2021. Kromě stavebních parcel se tam počítá s městskou zelení i místy pro parkování. „Rozhodli jsme se pro vybudování pozemků, protože poslední jsme dělali někdy před pěti šesti lety. Za tu dobu se nám nahromadilo několik žádostí o pozemky a už nyní máme 17 z nových zamluveno. Počítám, že za tři až čtyři roky budou parcely obsazené,“ sdělil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.