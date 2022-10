„Všechny možné varianty k šetření jsou v diskuzi. Tím, jak máme ceny zastropované do konce roku, tak se nechystáme nic vypnout rychle jako vypínačem. Velmi pečlivě sledujeme ceny a dle toho budeme následně jednat. Budeme ceny hlídat, abychom se vešli do nějakého cenového rámce. Výhodou je, že proběhla ve velké části města výměna veřejného osvětlení za úspornější. To samé se odehrávalo v budovách. To, zda budou památky rozsvícené ve slavnostní dny, v období Vánoc a podobně, to je vše ještě diskutované. Hledáme různé úsporné varianty a dle vývoje cen se pak rozhodneme, ke kterým přistoupíme,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr s tím, že rozhodně bude, pokud na to dojde, aby svítilo hlavně veřejné osvětlení, než aby byly nasvícené památky.

V Sušici už omezili svícení i topení

Podobně to vidí i starosta Sušice Petr Mottl, kde rovněž investovali do úsporného osvětlení. Zavedli různá opatření také na radnici, kde se topí méně než dříve, stejně tak svítí a podobně. „Jde o šetření, ke kterému přistupují lidé běžně v domácnostech, takže to platí i pro radnici a naše organizace. Co se týká nasvícení památek, tak u nás jde hlavně o Andělíček. A pokud půjdou ceny energií stále nahoru, tak zrušení nasvícení této památky, nebude to nejdůležitější, to by nám příliš trn z paty nevytrhlo,“ uvedl Mottl.

Pokud by se ceny stále zvyšovaly, museli by se podívat na úspory provozu organizací, například kinosálu, sálu v sokolovně, zimního stadionu, které jsou energeticky více náročné. „Jde ale jen o výhled, pokud se více zdražovalo, rozhodně to neplánujeme nyní. Jde jen o srovnání, co by nám pomohlo více ušetřit, než zhasnout Andělíček,“ dodal sušický starosta.

Domažlice jsou dál

Jinde už jsou na tom ale s opatřeními dál. Například v Domažlicích zavedlo vedení města úspory už v srpnu po Chodských slavnostech, kdy nejprve zkrátilo noční osvětlení Kulturního centra Pivovar na dobu od 21 do 24 hodin, v současné době už ale objekt nebude večer a v noci nasvícen vůbec. Výjimku udělá město při adventu. A to i přesto, že Domažlice mají podle místostarosty Stanislava Antoše ještě do konce roku vysoutěženy příznivé ceny za elektřinu.

Na domažlickou věž svítí v noci úsporné reflektory, ty ale prozatím zůstanou v provozu. Dva energeticky náročnější pak zajišťují osvětlení brány, tam dojde k výměně za úspornější typ.

„Tato úsporná opatření nejsou v nynější energetické krizi rozhodující, ale také nejsou jen symbolická. Zhruba stejně může s úsporami energií pomoci každý z nás tím, že nenechá zbytečně svítit elektrické světlo v práci nebo doma,“ uvedl Stanislav Antoš.

Omezení nasvícení některých veřejných budov od začátku října plánují i v Plzni. Týkat se to bude slavnostního osvětlení, které by vypnuli úplně, uvedl ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly. Regulace by se mohla týkat například budovy divadla či synagogy. Zatím však není jasné, kolik tím město ušetří.