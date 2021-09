Druhý jel v sobotu s vozem Ford C Max po Sušici. Policisté zpozorovali, že ve Volšovské ulici s vozidlem kličkoval. Následně řidiče zastavili a zjistili, že jde o čtyřiačtyřicetiletého muže ze Strakonic. Podrobil se dechové zkoušce a přístroj naměřil 2,39 a opakovaně 2,27 promile alkoholu. "Muž se ve zdravotnickém zařízení odmítl podrobit lékařskému vyšetření i odběru krve. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," dodala Ladmanová.

Na výzvu se muž podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,54 a opakovaně 1,61 promile alkoholu. Policisté ho převezli do zdravotnického zařízení v Klatovech, kde bylo provedeno lékařské vyšetření a odběr krve.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.